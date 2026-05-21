الجمعة 22 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

خالد بن محمد بن زايد: الذكرى الـ50 لتأسيس جهاز أبوظبي للاستثمار محطة تاريخية بارزة في مسيرة الإمارة

خالد بن محمد بن زايد: الذكرى الـ50 لتأسيس جهاز أبوظبي للاستثمار محطة تاريخية بارزة في مسيرة الإمارة
22 مايو 2026 00:14

أكَّد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أن الذكرى الخمسين لتأسيس جهاز أبوظبي للاستثمار تُمثِّل محطة تاريخية بارزة في مسيرة التحوّل الاقتصادي الشامل التي تقودها الإمارة، تحت ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بما يعكس نجاح نهجها الاستثماري القائم على أسس الإدارة المؤسسية والمعرفة والابتكار.
وأشار سموّه، بهذه المناسبة، إلى أن تأسيس جهاز أبوظبي للاستثمار عام 1976 جاء انطلاقاً من رؤية استشرافية حكيمة لدى القيادة الرشيدة، هدفت إلى إدارة الاستثمارات طويلة الأمد للإمارة وفق أسس ومعايير متقدمة، دعماً لاستدامة الازدهار الاقتصادي، وحفاظاً على مكتسبات عقود من التنمية الشاملة لأجيال الحاضر والمستقبل.
ونوّه سموّه بجهود جهاز أبوظبي للاستثمار، الذي يُعد أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، لمواصلة تعزيز حضوره وتأثيره في المشهد الاستثماري الدولي عبر تطوير منصات مبتكرة للاستثمار، وتوظيف أحدث الحلول التكنولوجية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تطبيق أفضل الممارسات المؤسسية في إدارة الأصول والاستثمارات، وذلك ضمن جهوده الرامية إلى دعم استقرار الأسواق الإقليمية والدولية، وترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً لجذب رؤوس الأموال والمستثمرين.

أخبار ذات صلة
طحنون بن زايد يؤكد ثقته بمواصلة جهاز أبوظبي للاستثمار مسيرة النجاح بمناسبة مرور خمسين عاماً على تأسيسه
منصور بن زايد يُشيد بمسيرة جهاز أبوظبي للاستثمار في الذكرى الخمسين لتأسيسه
المصدر: وام
خالد بن محمد بن زايد
جهاز أبوظبي للاستثمار
آخر الأخبار
"الداخلية" تستعرض مشاريع وابتكارات أمنية ذكية لتعزيز أمن المجتمع في آيسنار 2026
علوم الدار
"الداخلية" تستعرض مشاريع وابتكارات أمنية ذكية لتعزيز أمن المجتمع في آيسنار 2026
22 مايو 2026
«نادي هارفارد للأعمال في مجلس التعاون الخليجي» ينظّم منتدى «تحولات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي
اقتصاد
«نادي هارفارد للأعمال في مجلس التعاون الخليجي» ينظّم منتدى «تحولات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي
22 مايو 2026
«العالمية القابضة» تنفّذ صفقة بـ 110 ملايين درهم باستخدام العُملة الرقمية المستقرة «DDSC»
اقتصاد
«العالمية القابضة» تنفّذ صفقة بـ 110 ملايين درهم باستخدام العُملة الرقمية المستقرة «DDSC»
22 مايو 2026
«الطوارئ والأزمات- أبوظبي»: نستعرض في «آيسنار» حلولاً ومنصات ذكية لرفع كفاءة العمليات الميدانية
علوم الدار
«الطوارئ والأزمات- أبوظبي»: نستعرض في «آيسنار» حلولاً ومنصات ذكية لرفع كفاءة العمليات الميدانية
22 مايو 2026
طحنون بن زايد يؤكد ثقته بمواصلة جهاز أبوظبي للاستثمار مسيرة النجاح بمناسبة مرور خمسين عاماً على تأسيسه
علوم الدار
طحنون بن زايد يؤكد ثقته بمواصلة جهاز أبوظبي للاستثمار مسيرة النجاح بمناسبة مرور خمسين عاماً على تأسيسه
22 مايو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©