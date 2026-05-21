الجمعة 22 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
منصور بن زايد يُشيد بمسيرة جهاز أبوظبي للاستثمار في الذكرى الخمسين لتأسيسه

22 مايو 2026 00:20

بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيس جهاز أبوظبي للاستثمار، عبَّر سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، عن التزام الجهاز وتمسّكه الراسخ برسالته التي تأسَّس عليها عام 1976، والمتمثّلة في دعم ازدهار أبوظبي.
وأشاد سموّه برؤية المغفور لهما، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، «طيَّب الله ثراهما»، في تأسيس جهاز أبوظبي للاستثمار لتأدية رسالته في استثمار الأموال للأجيال المقبلة.
وأعرب سموّه عن خالص الشكر والتقدير لصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، «حفظه الله»، على دعمه المتواصل وتوجيهاته السديدة لجهاز أبوظبي للاستثمار، والتي أسهمت في تعزيز مسيرته وترسيخ مكانته العالمية.
واختتم سموّه بالتأكيد على أنَّ قدرة جهاز أبوظبي للاستثمار على تحقيق قيمة طويلة الأمد أسهمت بشكل كبير في تعزيز القوة والمكانة المالية لأبوظبي، بما يدعم مسيرة الإمارة المتواصلة نحو مزيدٍ من النمو والاستقرار والمرونة.

أخبار ذات صلة
طحنون بن زايد يؤكد ثقته بمواصلة جهاز أبوظبي للاستثمار مسيرة النجاح بمناسبة مرور خمسين عاماً على تأسيسه
خالد بن محمد بن زايد: الذكرى الـ50 لتأسيس جهاز أبوظبي للاستثمار محطة تاريخية بارزة في مسيرة الإمارة
المصدر: وام
منصور بن زايد
جهاز أبوظبي للاستثمار
"الداخلية" تستعرض مشاريع وابتكارات أمنية ذكية لتعزيز أمن المجتمع في آيسنار 2026
«نادي هارفارد للأعمال في مجلس التعاون الخليجي» ينظّم منتدى «تحولات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي
«العالمية القابضة» تنفّذ صفقة بـ 110 ملايين درهم باستخدام العُملة الرقمية المستقرة «DDSC»
«الطوارئ والأزمات- أبوظبي»: نستعرض في «آيسنار» حلولاً ومنصات ذكية لرفع كفاءة العمليات الميدانية
طحنون بن زايد يؤكد ثقته بمواصلة جهاز أبوظبي للاستثمار مسيرة النجاح بمناسبة مرور خمسين عاماً على تأسيسه
