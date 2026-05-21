منصور بن زايد يُشيد بمسيرة جهاز أبوظبي للاستثمار في الذكرى الخمسين لتأسيسه

بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيس جهاز أبوظبي للاستثمار، عبَّر سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، عن التزام الجهاز وتمسّكه الراسخ برسالته التي تأسَّس عليها عام 1976، والمتمثّلة في دعم ازدهار أبوظبي.

وأشاد سموّه برؤية المغفور لهما، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، «طيَّب الله ثراهما»، في تأسيس جهاز أبوظبي للاستثمار لتأدية رسالته في استثمار الأموال للأجيال المقبلة.

وأعرب سموّه عن خالص الشكر والتقدير لصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، «حفظه الله»، على دعمه المتواصل وتوجيهاته السديدة لجهاز أبوظبي للاستثمار، والتي أسهمت في تعزيز مسيرته وترسيخ مكانته العالمية.

واختتم سموّه بالتأكيد على أنَّ قدرة جهاز أبوظبي للاستثمار على تحقيق قيمة طويلة الأمد أسهمت بشكل كبير في تعزيز القوة والمكانة المالية لأبوظبي، بما يدعم مسيرة الإمارة المتواصلة نحو مزيدٍ من النمو والاستقرار والمرونة.