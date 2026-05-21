«الطوارئ والأزمات- أبوظبي»: نستعرض في «آيسنار» حلولاً ومنصات ذكية لرفع كفاءة العمليات الميدانية

22 مايو 2026 00:48

جمعة النعيمي (أبوظبي) 

أكد الدكتور عبدالله حمرعين الظاهري، المدير التنفيذي لقطاع الاستجابة والتعافي في مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، أن مشاركة مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي في المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر (آيسنار 2026) تجسّد الالتزام الراسخ بتطوير منظومة وقائية متكاملة تعزّز مكانة أبوظبي كوجهة عالمية للأمن والجاهزية. 
وقال الظاهري، في تصريحات لـ«الاتحاد»: نستعرض خلال الحدث حزمة من الحلول والمنصات الذكية التي تعتمد تقنيات الذكاء الاصطناعي لرفع كفاءة العمليات الميدانية وتوفير رؤية شاملة تدعم سرعة اتخاذ القرار في حالات الطوارئ. يسعى المركز من خلال هذه المبادرات إلى ترسيخ ثقافة الاستباقية في إدارة المخاطر وتطوير الجاهزية المؤسسية لضمان استمرارية الأعمال الحيوية في كافة الظروف. 
وأوضح: نركّز بشكل أساسي على تكامل الجهود مع شركائنا الاستراتيجيين ومختلف الجهات والشركات الحكومية، وتوظيف أحدث الممارسات العالمية لضمان سرعة الاستجابة وكفاءة التعافي، وصولاً إلى أقصى درجات الحماية للمجتمع ومكتسبات الإمارة. 

مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي
المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر
