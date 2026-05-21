عدد اليوم
"الداخلية" تستعرض مشاريع وابتكارات أمنية ذكية لتعزيز أمن المجتمع في آيسنار 2026

22 مايو 2026 01:09

اختتمت وزارة الداخلية مشاركتها المتميزة في المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر "آيسنار أبوظبي 2026"، الحدث الأمني الأبرز على مستوى القطاع الأمني، والذي نظمته مجموعة أدنيك بالتعاون مع وزارة الداخلية، وبشراكة استراتيجية مع شرطة أبوظبي، خلال الفترة من 19 إلى 21 مايو الحالي، تحت شعار "نجتهد اليوم.. لنبني أمن الغد".

وشكل المعرض منصة عالمية جمعت نخبة من صناع القرار والخبراء والمتخصصين من مختلف دول العالم، لتبادل الرؤى والخبرات حول التحديات الأمنية المعاصرة، وبحث الحلول المستدامة واستشراف مستقبل الأمن، من خلال تعزيز الشراكات الدولية وتوحيد الجهود لبناء مجتمعات أكثر أمناً واستقراراً.

وأكد العميد محمد بطي الشامسي، المتحدث الرسمي لجناح وزارة الداخلية، أن "آيسنار أبوظبي" يمثل منصة عالمية للتواصل والتعرف على أحدث الابتكارات والتقنيات الداعمة للأمن الوطني والأمن السيبراني، مشيراً إلى أن الحدث يعكس ما تقدمه الشركات والمؤسسات العالمية المشاركة من حلول وتقنيات متقدمة تسهم في تطوير الخدمات الأمنية الاستباقية ومواكبة المتغيرات والتحديات المستقبلية.

وأوضح أن وزارة الداخلية استعرضت خلال مشاركتها مجموعة من المشاريع والمبادرات الابتكارية الحديثة التي تعزز ريادة المنظومة الأمنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يؤكد أهمية مواصلة العمل المشترك وتوحيد الجهود الدولية في رسم الاستراتيجيات والسياسات الأمنية الحديثة، بما يواكب التحولات العالمية ويعزز مسارات الابتكار الأمني خدمة لأمن المجتمعات واستقرارها.

وقدمت الوزارة عبر جناحها منظومة متكاملة من المشاريع والابتكارات الأمنية الذكية التي تجسد استراتيجيتها في توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي لتعزيز أمن المجتمع وسلامته، والارتقاء بجودة الخدمات الأمنية.

وضم جناح الوزارة مشاركات متنوعة من القيادات الشرطية وقطاعات الوزارة، استعرضت أحدث الأنظمة والحلول الأمنية والتطبيقات الذكية في مجالات الأمن الوطني والأمن السيبراني والسلامة المرورية، بما يعكس التزام الوزارة المستمر بتطوير منظومة أمنية ذكية ومستدامة تقوم على الابتكار واستشراف المستقبل والجاهزية والاستباقية، وترسيخ مكانة دولة الإمارات كنموذج عالمي رائد في العمل الأمني والشرطي.

وشهد جناح الوزارة، تنظيم 12 جلسة حوارية متخصصة شهدت حضور أكثر من 2000 مشارك، ناقش خلالها الخبراء والمحاضرون المختصون، قضايا البيئة وحمايتها، وجودة الحياة الأمنية والاستدامة، إلى جانب موضوعات الأسرة والمجتمع والأمن الرقمي، والتي سلطت الضوء على أهمية التماسك الأسري والاستقرار الاجتماعي، ودور المجتمع في الوقاية من الممارسات والسلوكيات السلبية.

كما تضمن الجناح عدداً من الفعاليات والمسابقات التفاعلية التي استقطبت الجمهور طوال فترة انعقاد المعرض، من أبرزها مسابقة أفضل الأفكار الإبداعية عبر منصة "فكر 10X"، والتي تهدف إلى استقطاب الحلول الابتكارية لمعالجة القضايا الاجتماعية المرتبطة بالعمل الشرطي، إضافة إلى تحدي الرماية الإلكترونية الذي يحاكي مهارات الرماية بأسلوب آمن ومبتكر، ومسابقة التوعية المرورية الهادفة إلى قياس مستوى الوعي بإرشادات السير والسلامة المرورية من خلال اختبارات ذكية وسريعة، مع تخصيص جوائز تحفيزية للفائزين، إلى جانب عروض الكلاب البوليسية التي شهدت تفاعلاً واسعاً من الزوار لما عكسه العرض من مهارات تدريبية وقدرات أمنية متقدمة في دعم المنظومة الشرطية والأمنية.

المصدر: وام
وزارة الداخلية
المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر
