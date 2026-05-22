الجمعة 22 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

"الوطني الاتحادي" يبحث تعزيز علاقات التعاون مع البرلمان الأوروبي

"الوطني الاتحادي" يبحث تعزيز علاقات التعاون مع البرلمان الأوروبي
22 مايو 2026 08:56

التقى معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، بيرنارد جيتا عضو البرلمان الأوروبي ومنسق الشؤون الخارجية في مجموعة تجديد أوروبا بالبرلمان الأوروبي، وذلك في مقر البرلمان بمدينة ستراسبورج في الجمهورية الفرنسية.

 

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين المجلس الوطني الاتحادي والبرلمان الأوروبي، وتبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وجهود تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

 

وأكد معالي الدكتور علي النعيمي، أهمية تعزيز العمل البرلماني والدبلوماسي المشترك لمواجهة التحديات الراهنة، وفي مقدمتها الفكر المتطرف وخطابات الكراهية والتنظيمات التي تستغل الدين لتحقيق أهداف سياسية وأيديولوجية، مشدداً على أهمية ترسيخ قيم التسامح والتعايش والحوار بين الشعوب والثقافات.

 

أخبار ذات صلة
"الوطني الاتحادي" يبحث مع منسق التجارة الدولية في البرلمان الأوروبي تعزيز التعاون
الإمارات: أمن الخليج العربي مرتبط بأمن الطاقة العالمي واستقرار التجارة الدولية

وأشار إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تتبنى نهجاً ثابتاً يقوم على دعم السلام والاستقرار والتنمية، وتعزيز ثقافة الاعتدال والانفتاح، إلى جانب الاستثمار في التعليم باعتباره الركيزة الأساسية لحماية الأجيال من التطرف والأفكار الهدامة.

 

كما تناول اللقاء أهمية حماية الممرات البحرية وحرية الملاحة الدولية، وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة التدخلات الخارجية وحملات التضليل التي تستهدف أمن الدول واستقرار المجتمعات.

 

من جانبه، أشاد بيرنارد جيتا، بالدور الذي تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وجهودها في نشر قيم التسامح والاعتدال، وتعزيز الحوار والتعاون الدولي لمواجهة التحديات المشتركة.

 

المصدر: وام
البرلمان الأوروبي
البرلمان
ستراسبورج
المجلس الوطني الاتحادي
آخر الأخبار
زلزال
الأخبار العالمية
زلزال قوي يضرب إندونيسيا
اليوم 11:14
حمدان بن محمد
علوم الدار
حمدان بن محمد يصدر قراراً بتعيين مدير تنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة
اليوم 11:02
178 مليون جنيه أسترليني مكاسب أرسنال من الفوز بالبريميرليج
الرياضة
178 مليون جنيه أسترليني مكاسب أرسنال من الفوز بالبريميرليج
اليوم 10:59
رئيس الدولة ونائباه
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس تيمور الشرقية بذكرى يوم استعادة الاستقلال لبلاده
اليوم 10:36
"الوطني الاتحادي" يبحث مع منسق التجارة الدولية في البرلمان الأوروبي تعزيز التعاون
علوم الدار
"الوطني الاتحادي" يبحث مع منسق التجارة الدولية في البرلمان الأوروبي تعزيز التعاون
اليوم 10:23
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©