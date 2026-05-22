"الوطني الاتحادي" يبحث تعزيز علاقات التعاون مع البرلمان الأوروبي

التقى معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، بيرنارد جيتا عضو البرلمان الأوروبي ومنسق الشؤون الخارجية في مجموعة تجديد أوروبا بالبرلمان الأوروبي، وذلك في مقر البرلمان بمدينة ستراسبورج في الجمهورية الفرنسية.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين المجلس الوطني الاتحادي والبرلمان الأوروبي، وتبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وجهود تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وأكد معالي الدكتور علي النعيمي، أهمية تعزيز العمل البرلماني والدبلوماسي المشترك لمواجهة التحديات الراهنة، وفي مقدمتها الفكر المتطرف وخطابات الكراهية والتنظيمات التي تستغل الدين لتحقيق أهداف سياسية وأيديولوجية، مشدداً على أهمية ترسيخ قيم التسامح والتعايش والحوار بين الشعوب والثقافات.

وأشار إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تتبنى نهجاً ثابتاً يقوم على دعم السلام والاستقرار والتنمية، وتعزيز ثقافة الاعتدال والانفتاح، إلى جانب الاستثمار في التعليم باعتباره الركيزة الأساسية لحماية الأجيال من التطرف والأفكار الهدامة.

كما تناول اللقاء أهمية حماية الممرات البحرية وحرية الملاحة الدولية، وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة التدخلات الخارجية وحملات التضليل التي تستهدف أمن الدول واستقرار المجتمعات.

من جانبه، أشاد بيرنارد جيتا، بالدور الذي تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وجهودها في نشر قيم التسامح والاعتدال، وتعزيز الحوار والتعاون الدولي لمواجهة التحديات المشتركة.