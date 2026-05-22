"شرطة أبوظبي" تنظم ندوة الأمن الأسري المستدام تزامنًا مع "عام الأسرة"

نظّمت مديرية شرطة منطقة العين بشرطة أبوظبي، بالتعاون مع جامعة أبوظبي - فرع مدينة العين، ندوة بعنوان "الأمن الأسري المستدام" ، وذلك على مسرح الجامعة بمدينة العين، بمشاركة عدد من المنتسبين وممثلي الجهات المجتمعية والشرطية وأعضاء برنامج كلنا شرطة ، تزامنًا مع "عام الأسرة 2026"، وفي إطار جهودها المستمرة لتعزيز الوعي المجتمعي وترسيخ الاستقرار الأسري وجودة الحياة في المجتمع.

وأكد العميد سعيد حميد دلموج الظاهري ، مدير مديرية شرطة منطقة العين، أن الأسرة تمثل الركيزة الأساسية في بناء مجتمع آمن ومستقر، مشيرًا إلى أن استقرار المجتمع وتماسكه يرتبطان ارتباطًا وثيقًا بسلامة الأسرة وقدرتها على أداء دورها التربوي والاجتماعي في تنشئة الأبناء وتعزيز القيم الإيجابية.

وأوضح أن شرطة أبوظبي تحرص على تعزيز الأمن الأسري المستدام من خلال نشر الوعي الوقائي، وترسيخ الشراكة مع المؤسسات التعليمية والمجتمعية، وتنفيذ المبادرات والبرامج التوعوية التي تسهم في حماية الأسرة والحد من السلوكيات السلبية، بما يدعم الأمن المجتمعي ويعزز جودة الحياة.

وأشار إلى اهتمام القيادة الرشيدة بدعم استقرار الأسرة باعتبارها أساس المجتمع ومحور التنمية الوطنية، مؤكدًا أن هذا الاهتمام انعكس في العديد من السياسات والتشريعات والمبادرات الاجتماعية الهادفة إلى بناء أسرة متماسكة وآمنة، بما ينسجم مع رؤية دولة الإمارات الهادفة إلى بناء مجتمع متماسك يتمتع أفراده بجودة حياة عالية واستقرار اجتماعي مستدام.

وتناولت الندوة عددا من المحاور المتعلقة بمفهوم الأمن الأسري المستدام، ودور الأسرة في تعزيز الاستقرار المجتمعي، وأهمية التوعية والتربية الإيجابية في حماية الأبناء، إلى جانب تعزيز المسؤولية المشتركة بين المؤسسات والأفراد في ترسيخ القيم المجتمعية الإيجابية، مؤكدين أن استقرار الأسرة يُعد أساسًا لأمن المجتمع وتقدمه واستدامة تنميته.