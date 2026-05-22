"أبوظبي للتنقل" يفعل منظومة تشغيل متكاملة لخدماته خلال عطلة عيد الأضحى

كشف مركز النقل المتكامل "أبوظبي للتنقل" التابع لدائرة البلديات والنقل عن مواعيد عمل خدماته خلال عطلة عيد الأضحى المبارك لعام 1447 هجرية الموافق 2026 ميلادية، بما يضمن استمرارية الخدمات الحيوية وانسيابية حركة التنقل وتقديم الدعم للمتعاملين على امتداد إمارة أبوظبي، وذلك خلال الفترة من 25 مايو وحتى 29 مايو الجاري.

وأوضح أن مراكز إسعاد المتعاملين في مختلف مناطق إمارة أبوظبي تغلق طوال عطلة عيد الأضحى المبارك، على أن يستأنف الدوام الرسمي في الأول من يونيو المقبل، فيما تستمر الخدمات الرقمية على مدار الساعة عبر منصة "تم" للخدمات الحكومية الرقمية، إلى جانب الموقع الإلكتروني، مع إمكانية التواصل عبر مركز اتصال حكومة أبوظبي 800555، ومركز دعم الخدمات لدائرة البلديات والنقل 800850، ومركز اتصال خدمة مركبات الأجرة 600535353.

وذكر أن خدمة "ساحة إيواء الشاحنات والحافلات" في منطقة مصفح (M18) تواصل عملها على مدار الساعة طوال أيام العطلة، مع توفير الخدمة مجاناً خلال هذه الفترة، بما يدعم انسيابية الحركة المرورية وتنظيم عمليات الإيواء والنقل، فيما تستمر "ساحات الحجز" التابعة للمركز في منطقة مصفح بتقديم خدماتها التشغيلية على مدار الساعة طوال عطلة العيد.

وأشار المركز إلى أن خدمات حافلات النقل العام في منطقتي أبوظبي والعين تبدأ عند الساعة السابعة صباحاً خلال أول أيام العيد فقط، بينما تعمل الخطوط A1 وA2 وN2 وA10 وA40 وK4 وفق أوقات التشغيل المعتادة، ويتم تشغيل رحلات إضافية على خطوط الضواحي وعبر المدن خلال عطلة العيد، لاستيعاب الزيادة المتوقعة في أعداد المستخدمين وتعزيز كفاءة شبكة النقل العام، مع إتاحة الاطلاع على مواعيد التشغيل عبر الموقع الإلكتروني، أو من خلال تطبيق "دربي" الذكي وخرائط جوجل، أو عبر التواصل مع مركز دعم الخدمات لدائرة البلديات والنقل على الرقم المجاني 800850.

ولفت إلى خدمات ترخيص السائقين والمركبات تظل متاحة إلكترونياً عبر منصة "تم" للخدمات الحكومية الرقمية على مدار الساعة طوال أيام العطلة، إلى جانب إمكانية الاطلاع على مواعيد عمل مراكز فحص المركبات الخفيفة والثقيلة، ومكاتب "طارش" للخدمة المميزة، ومكاتب شركات التأمين، إضافة إلى مصنع لوحات الأرقام، عبر الموقع الإلكتروني للمركز.







