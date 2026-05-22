علوم الدار

"الداخلية" أول جهة اتحادية تحصل على الآيزو في إدارة الذكاء الاصطناعي

22 مايو 2026 16:01

حققت وزارة الداخلية إنجازاً مؤسسياً متميزاً بحصولها على شهادة المطابقة العالمية لمواصفة الآيزو 42001:2023 في إدارة الذكاء الاصطناعي بأدوارها الثلاثة؛ مطور ومزود ومستخدم، من شركة LRQA المتخصصة في تدقيق النظم الإدارية وإصدار الشهادات والمصادقة عليها وفقاً لمعايير منظمة الآيزو الدولية، لتكون الجهة الأمنية والاتحادية الأولى في الدولة التي تحصل على هذه الشهادة الدولية المعتمدة.

 

ويأتي هذا الإنجاز في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لتعزيز منظومة العمل المؤسسي والأمني، وترسيخ ثقافة الابتكار والتحول الرقمي وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية.

 

ويعكس هذا الإنجاز ريادة الوزارة في تبني الحلول والتقنيات الحديثة، بما يسهم في رفع كفاءة العمليات، وتعزيز جودة الخدمات، ودعم منظومة العمل الأمني والرقمي بكفاءة وفاعلية.

 

وتحرص الوزارة على تطوير بيئة العمل المؤسسي بما يتواكب مع رؤية حكومة دولة الإمارات، من خلال تعزيز الحوكمة الرقمية، وتطوير البنية التقنية، وتبني الأنظمة المتقدمة التي تدعم استدامة الأداء وجودة الخدمات.

 

المصدر: وام
وزارة الداخلية
الذكاء الاصطناعي
الآيزو
