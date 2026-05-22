الجمعة 22 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

مواعيد تطبيق رسوم "درب" و"مواقف" خلال عيد الأضحى المبارك

مواعيد تطبيق رسوم "درب" و"مواقف" خلال عيد الأضحى المبارك
22 مايو 2026 17:30

أعلنت "كيو موبيليتي" عن مواعيد تطبيق رسوم "درب" و"مواقف" خلال عطلة عيد الأضحى المبارك لعام 1447 هـ، في خطوة تهدف إلى تسهيل التنقل وتنظيم الحركة المرورية خلال فترة العطلة.

وأوضحت الشركة أن رسوم بوابات درب للتعرفة المرورية، والتي تشمل بوابات ساس النخل، والمقطع، وربدان والسعديات، ستكون مجانية بدون رسوم ابتداءً من يوم الاثنين 25 مايو وحتى يوم الجمعة 29 مايو 2026، ويُستأنف احتساب الرسوم ابتداءً من يوم السبت 30 مايو 2026 وفق المواعيد المعتمدة.

وتستمر التعرفة المرورية على بوابتي القرم وغنتوت، على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، برسوم 4 دراهم إماراتية لكل عبور.

كما أعلنت "كيو موبيليتي" أن المواقف العامة، باستثناء المواقف الطابقية، في إمارة أبوظبي ستكون مجانية خلال الفترة نفسها، من يوم الاثنين 25 مايو وحتى يوم الجمعة 29 مايو 2026، على أن يُستأنف تطبيق رسوم المواقف اعتباراً من يوم السبت 30 مايو 2026 وفق المواعيد والرسوم المعتمدة.

أخبار ذات صلة
"أبوظبي للتنقل" يفعل منظومة تشغيل متكاملة لخدماته خلال عطلة عيد الأضحى
«فوالة العيد».. في الشارقة وكلباء

ويستمر تطبيق رسوم مواقف المباني الطابقية العامة على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع وفق الرسوم الاعتيادية لها.

أما فيما يتعلق بمواعيد خدمات مراكز إسعاد المتعاملين، فأفادت الشركة بأن المراكز الخاصة بترخيص السائقين والمركبات في كل من أبوظبي والعين، بما في ذلك المركز الرئيسي لترخيص السائقين والمركبات في مدينة العين، ستكون مغلقة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، وذلك ابتداءً من يوم الاثنين 25 مايو وحتى يوم الأحد 31 مايو 2026، وسيُستأنف العمل في هذه المراكز اعتباراً من يوم الاثنين 1 يونيو 2026 وفق ساعات العمل المعتادة.

وأكدت "كيو موبيليتي" استمرار تقديم خدماتها للمتعاملين على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع عبر القنوات الرقمية الرسمية، بما في ذلك الموقع الإلكتروني، وتطبيق "درب" ومنصة "تم".

ويأتي تحديد هذه المواعيد ضمن جهود "كيو موبيليتي" لتحسين تجربة مستخدمي الطرق وتعزيز انسيابية الحركة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.

المصدر: وام
بوابات درب
مواقف
رسوم
عيد الأضحى
عيد الأضحى المبارك
التعرفة المرورية
نظام التعرفة المرورية
آخر الأخبار
مواعيد تطبيق رسوم "درب" و"مواقف" خلال عيد الأضحى المبارك
علوم الدار
مواعيد تطبيق رسوم "درب" و"مواقف" خلال عيد الأضحى المبارك
اليوم 17:30
أبوظبي
علوم الدار
"الأرصاد": درجات الحرارة تميل للانخفاض غداً
اليوم 18:11
طائرة مسيرة تحلق في روسيا
الأخبار العالمية
زيلينسكي: هاجمنا مصفاة نفط في روسيا تبعد 700 كلم من حدودنا
اليوم 18:00
الشارقة يتصدر المجموعة الأولى في كأس نائب رئيس الدولة للسلة
الرياضة
الشارقة يتصدر المجموعة الأولى في كأس نائب رئيس الدولة للسلة
اليوم 17:50
الإمارات ترحّب باعتماد منظمة الصحة العالمية قراراً خليجياً - أردنياً يدين الهجمات على المدنيين والبنية التحتية الصحية
علوم الدار
الإمارات ترحّب باعتماد منظمة الصحة العالمية قراراً خليجياً - أردنياً يدين الهجمات على المدنيين والبنية التحتية الصحية
اليوم 17:50
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©