"الأرصاد": درجات الحرارة تميل للانخفاض غداً

22 مايو 2026 18:11

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام ومغبراً أحياناً، وتميل درجات الحرارة للانخفاض، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، مثيرة الغبار والأتربة غرباً قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية نهاراً.

وذكر المركز، في بيانه اليومي بشأن حالة الطقس، أن الرياح ستكون شمالية غربية إلى جنوبية غربية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.
ويكون الموج في الخليج العربي متوسطاً إلى مضطرب. ويحدث المد الأول عند الساعة 20:04 والمد الثاني عند الساعة 06:02، والجزر الأول عند الساعة 12:19 والجزر الثاني عند الساعة 23:55.
في بحر عمان، يكون الموج خفيفاً. ويحدث المد الأول عند الساعة 15:27 والمد الثاني عن الساعة 03:32، والجزر الأول عند الساعة 08:35 والجزر الثاني عند الساعة 21:52.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة                      الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي                       37 25 75 20

دبي                            36 28 60 20

الشارقة                        36 27 65 20

عجمان                        35 28 70 30

أم القيوين                     36 25 70 20

رأس الخيمة                  40 24 55 15

الفجيرة                        37 28 80 10

العـين                          41 26 60 10

ليوا                             40 26 50 10

الرويس                        38 26 60 15

السلع                           39 27 60 10

دلـمـا                           36 27 90 25

طنب الكبرى / الصغرى    35 27 80 25

أبو موسى                      36 26 80 25.

المصدر: وام
