السبت 23 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
حملة توعوية لاشتراطات السلامة على الشواطئ برأس الخيمة

23 مايو 2026 01:57

رأس الخيمة (وام)

أطلقت شرطة رأس الخيمة ممثلة في إدارتي الإعلام والعلاقات العامة وحماية ووقاية المجتمع، حملة توعوية لاشتراطات السلامة على الشواطئ، تستمر لمدة شهر كامل، بالتعاون مع مراكز الشرطة الشاملة وفقاً لمناطق الاختصاص.  
وأشار المقدم راشد بلهون، رئيس قسم الشرطة المجتمعية في إدارة حماية ووقاية المجتمع، إلى أن إطلاق هذه الحملة يأتي ضمن جهود القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة للحفاظ على سلامة مرتادي الشواطئ، خاصة مع حلول فصل الصيف الذي تُعتبر فيه الشواطئ ملاذاً رئيسياً لأعداد كبيرة من الجمهور من الأسر والشباب على حد السواء.
وأضاف: «هذه الحملة التي انطلقت في الثامن عشر من الشهر الجاري، وتستمر على مدار شهر كامل، تشمل تتفيذ فرق العمل المختصة زيارات ميدانية في الفترة المسائية لشواطئ شعم والرمس والمعيريض ورأس الخيمة، لتوجيه حزمة متنوعة من النصائح والإرشادات الهادفة».

