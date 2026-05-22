شرطة أبوظبي: «الخدمة الوطنية» تُعِدّ جيلاً قادراً على تحمل المسؤولية

أحمد الكندي والحضور في صورة جماعية خلال الزيارة (من المصدر)
23 مايو 2026 01:58

أبوظبي (الاتحاد)

زار العميد أحمد ناصر الكندي، مدير إدارة الأزمات والكوارث بشرطة أبوظبي، دورة التدريب التخصّصي لمجندي الخدمة الوطنية الدفعة الـ24 الملتحقين بإدارة التأهيل الشرطي التابعة لأكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية بمدينة العين، وذلك في إطار حرص القيادة العامة لشرطة أبوظبي على متابعة البرامج التدريبية والتخصّصية الهادفة إلى إعداد وتأهيل المجندين وفق أعلى المعايير العسكرية والمهنية.
واطّلع العميد الكندي على سير البرامج التدريبية والخطط التأهيلية والتمارين العسكرية التي يتلقاها المجندون، وما تتضمنه من تدريبات عملية ومحاضرات نظرية متخصّصة، وفق منهج تدريبي متكامل يواكب أهداف برنامج الخدمة الوطنية في تعزيز القيم الوطنية، وتنمية القدرات البشرية، وإعداد جيل قادر على تحمل المسؤولية والمساهمة في حفظ الأمن والاستقرار.
وأكد العميد الكندي أهمية الالتزام والانضباط والتحلي بروح المسؤولية الوطنية، حاثاً المجندين على الإخلاص في خدمة الوطن، والحفاظ على مكتسباته، وبذل المزيد من الجهود والعطاء خلال مسيرتهم التدريبية، ليكونوا نموذجاً في التفاني والجاهزية، وقادة للمستقبل يسهمون في دعم مسيرة التنمية وتعزيز أمن الوطن واستقراره.
وفي ختام الزيارة، التقط  العميد الكندي صورة جماعية مع مجندي الخدمة الوطنية، في أجواء عكست روح الانتماء والتلاحم الوطني، وحرص القيادة الشرطية على التواصل المباشر مع المجندين، وتحفيزهم على مواصلة التميُّز والانضباط خلال مراحل التدريب.

