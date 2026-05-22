السبت 23 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

شرطة دبي و«الوطنية للطوارئ» تختتمان دورة إدارة الحشود

شرطة دبي و«الوطنية للطوارئ» تختتمان دورة إدارة الحشود
23 مايو 2026 01:57

دبي (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
الإمارات: عرقلة إيران للملاحة في «هرمز» تهديد خطير يتجاوز حدود المنطقة
مواطنون ومقيمون يجددون «العهد والوعد»

شهد العميد خبير مهندس مروان محمد سنكل، مساعد المدير العام للإدارة العامة لأمن المطارات بشرطة دبي، ختام دورة إدارة الحشود، التي نظمها مركز دبي لأمن الطيران المدني، المركز الإقليمي في الشرق الأوسط لمنظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) بالإدارة العامة لأمن المطارات، بالتعاون مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، على مدار 3 أيام، بمشاركة (29) منتسباً من موظفي الإدارة العامة لأمن المطارات. 
وأكد العميد سنكل، خلال التخريج، أن تنظيم هذه الدورة يأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على نقل المعارف والمهارات التخصصية، وتأهيل الكوادر الوطنية، وفقاً لأعلى المعايير العالمية في التعامل مع الأزمات وإدارة الحشود. 
وأضاف: «التعاون المستمر مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، يمثل ركيزة أساسية لرفع الجاهزية، وتعزيز القدرات للتعامل مع مختلف السيناريوهات بكفاءة واحترافية عالية، وذلك بما يواكب السمعة العالمية للدولة في تنظيم وإدارة الفعاليات والمرافق الحيوية والمنشآت المهمة».

شرطة دبي
دبي
الإمارات
الإدارة العامة لأمن المطارات
مركز دبي لأمن الطيران المدني
الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث
مروان سنكل
آخر الأخبار
سفن وقوارب صيد في مضيق هرمز (أ ف ب)
الأخبار العالمية
خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: تكاتف دولي لردع التهديدات الإيرانية لأمن الممرات البحرية
23 مايو 2026
تصاعد الدخان إثر غارة جوية إسرائيلية على جنوب لبنان - أرشيفية
الأخبار العالمية
لبنان.. ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 3111 قتيلاً
23 مايو 2026
حاملة الطائرات «يو إس إس جورج إتش دبليو بوش» المشاركة بفرض الحصار البحري على موانئ إيران - أرشيفية
الأخبار العالمية
«سنتكوم»: إعادة توجيه 97 سفينة منذ بدء الحصار على موانئ إيران
23 مايو 2026
مخيم مؤقت لنازحين فلسطينيين على شاطئ البحر في خان يونس (رويترز)
الأخبار العالمية
مغادرة 77 فلسطينياً من غزة للعلاج عبر معبر رفح
23 مايو 2026
مستوطنة إسرائيلية على أراضٍ فلسطينية محتلة في الضفة الغربية - أرشيفية
الأخبار العالمية
دعوات أوروبية لإسرائيل لوقف الاستيطان في الضفة الغربية
23 مايو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©