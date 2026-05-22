شرطة دبي و«الوطنية للطوارئ» تختتمان دورة إدارة الحشود

دبي (الاتحاد)

شهد العميد خبير مهندس مروان محمد سنكل، مساعد المدير العام للإدارة العامة لأمن المطارات بشرطة دبي، ختام دورة إدارة الحشود، التي نظمها مركز دبي لأمن الطيران المدني، المركز الإقليمي في الشرق الأوسط لمنظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) بالإدارة العامة لأمن المطارات، بالتعاون مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، على مدار 3 أيام، بمشاركة (29) منتسباً من موظفي الإدارة العامة لأمن المطارات.

وأكد العميد سنكل، خلال التخريج، أن تنظيم هذه الدورة يأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على نقل المعارف والمهارات التخصصية، وتأهيل الكوادر الوطنية، وفقاً لأعلى المعايير العالمية في التعامل مع الأزمات وإدارة الحشود.

وأضاف: «التعاون المستمر مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، يمثل ركيزة أساسية لرفع الجاهزية، وتعزيز القدرات للتعامل مع مختلف السيناريوهات بكفاءة واحترافية عالية، وذلك بما يواكب السمعة العالمية للدولة في تنظيم وإدارة الفعاليات والمرافق الحيوية والمنشآت المهمة».