السبت 23 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

10 ملايين درهم لـ«مؤسسة الجليلة» تبرعاً من «دبي الإسلامي»

مقر مؤسسة الجليلة (وام)
23 مايو 2026 01:57

دبي (وام)

أخبار ذات صلة
الإمارات: عرقلة إيران للملاحة في «هرمز» تهديد خطير يتجاوز حدود المنطقة
مواطنون ومقيمون يجددون «العهد والوعد»

أعلنت «مؤسسة الجليلة» عن تلقيها تبرعاً بقيمة 10 ملايين درهم من بنك دبي الإسلامي، مقدماً من أموال الزكاة، لدعم برامج الرعاية الصحية والتعليم الطبي والبحث العلمي، في خطوة تعكس تكامل الجهود المجتمعية للارتقاء بصحة الإنسان. 
ويعكس هذا التبرع التزام بنك دبي الإسلامي المتواصل بدعم المبادرات المجتمعية الهادفة وتوفير فرص حقيقية تسهم في تحسين جودة الحياة في دولة الإمارات، كما يعزز جهود «مؤسسة الجليلة» التي تؤدي دوراً محورياً في تجسيد رؤية «دبي الصحية» للارتقاء بصحة الإنسان عبر تكامل محاور الرعاية، والتعلّم، والاكتشاف، والعطاء. 
جاء ذلك، خلال زيارة نواف الريسي، مدير خدمات الدعم المجتمعي في بنك دبي الإسلامي لمستشفى دبي، ولقائه الدكتور عامر الزرعوني، المدير التنفيذي لمؤسسة الجليلة، والدكتور عمر المرزوقي، المدير التنفيذي لمستشفى دبي. 
وتم خلال الزيارة، وضع لوحة تحمل اسم البنك على «جدار العطاء» في مستشفى دبي، تقديراً لإسهاماته في دعم برامج «مؤسسة الجليلة» ومبادراتها في مجالات الرعاية الصحية والتعليم الطبي والبحث العلمي، التي تسهم في تعزيز صحة ورفاهية المجتمع وترسيخ قيم العطاء والتكافل المجتمعي. 
وقال نواف الريسي: يواصل دبي الإسلامي ترسيخ دوره المجتمعي من خلال تبني ودعم المبادرات الإنسانية والتنموية التي من شأنها أن تسهم في تحسين جودة الحياة وتمكين مختلف فئات المجتمع، ومن هذا المنطلق، يحرص دبي الإسلامي على توجيه أموال الزكاة نحو مبادرات مجتمعية هادفة لتحقيق أثر ملموس ومستدام، ومساندة الفئات المستحقة في الأوقات الأكثر أهمية. 
وأكد الدكتور عامر الزرعوني، أن العمل الخيري يشكّل ركيزة أساسية في دعم قطاع الرعاية الصحية وتعزيز استدامته، ويعكس قيم التكافل المجتمعي الراسخة في دولة الإمارات، ويسهم في تمكين المرضى من الحصول على العلاج المناسب، معرباً عن شكره لبنك دبي الإسلامي على تبرعه السخي، ودعمه المتواصل لبرامجنا الهادفة إلى الارتقاء بصحة الإنسان وجودة حياته.

مؤسسة الجليلة
دبي
الإمارات
بنك دبي الإسلامي
أموال الزكاة
آخر الأخبار
سفن وقوارب صيد في مضيق هرمز (أ ف ب)
الأخبار العالمية
خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: تكاتف دولي لردع التهديدات الإيرانية لأمن الممرات البحرية
23 مايو 2026
تصاعد الدخان إثر غارة جوية إسرائيلية على جنوب لبنان - أرشيفية
الأخبار العالمية
لبنان.. ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 3111 قتيلاً
23 مايو 2026
حاملة الطائرات «يو إس إس جورج إتش دبليو بوش» المشاركة بفرض الحصار البحري على موانئ إيران - أرشيفية
الأخبار العالمية
«سنتكوم»: إعادة توجيه 97 سفينة منذ بدء الحصار على موانئ إيران
23 مايو 2026
مخيم مؤقت لنازحين فلسطينيين على شاطئ البحر في خان يونس (رويترز)
الأخبار العالمية
مغادرة 77 فلسطينياً من غزة للعلاج عبر معبر رفح
23 مايو 2026
مستوطنة إسرائيلية على أراضٍ فلسطينية محتلة في الضفة الغربية - أرشيفية
الأخبار العالمية
دعوات أوروبية لإسرائيل لوقف الاستيطان في الضفة الغربية
23 مايو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©