الجمعة 22 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
سيف بن زايد يتوج العين بطلاً لكأس رئيس الدولة للمرة الثامنة في تاريخه

22 مايو 2026 23:01

توّج الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، فريق العين بطلاً لكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم لموسم 2025-2026، عقب فوزه على الجزيرة بنتيجة 4-1، في المباراة النهائية التي جمعت بينهما اليوم على إستاد محمد بن زايد.
حضر مراسم التتويج معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومحمد إبراهيم المحمود، عضو مجلس إدارة نادي العين الرياضي، حيث تم تتويج فريق الجزيرة أيضا بميداليات المركز الثاني.
ونجح فريق العين في التتويج باللقب للمرة الثامنة في تاريخه، كما أكمل الثنائية المحلية هذا الموسم بعد تتويجه الأسبوع الماضي بلقب دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم.

المصدر: وام
