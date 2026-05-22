«المنقذ الصغير» توعي الأطفال بمفاهيم السلامة البحرية بأبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

نفّذت بلدية مدينة أبوظبي فعالية «المنقذ الصغير» في شاطئ «ع البحر» على كورنيش أبوظبي، بمشاركة 50 طفلاً من الأطفال وطلبة المدارس من زوّار الشاطئ، وذلك بالتعاون مع شركة تورنيدو توتال لاندسكيب، انطلاقاً من أهمية بناء وعي مبكر لدى الأطفال بمفاهيم السلامة البحرية، وتعريفهم بالسلوكيات الصحيحة التي ينبغي اتباعها أثناء التواجد على الشاطئ، بما يسهم في حماية الأرواح والحد من المخاطر، ويعزز من روح المسؤولية لدى أفراد المجتمع منذ الصغر.

تأتي الفعالية ضمن مبادرة توعوية هادفة تسعى من خلالها البلدية إلى تعريف الأجيال الناشئة ببيئة الشواطئ، وترسيخ أهمية تعلم مبادئ الإنقاذ والإسعافات الأولية، وتسليط الضوء على الدور الحيوي الذي يقوم به المنقذون في الحفاظ على أمن وسلامة مرتادي الشاطئ.

وشهدت الفعالية عدداً من الورش التوعوية الهادفة التي قُدمت بأسلوب مبسط وتفاعلي يتناسب مع الفئة العمرية المستهدفة.