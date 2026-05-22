تخريج دفعة من البرنامج التأهيلي المهني الوالدي في دبي

دبي (الاتحاد)

خرّجت هيئة تنمية المجتمع في دبي، بالتعاون مع مؤسسة صندوق المعرفة، في مدارس دبي - الخوانيج، الدفعة الثانية من «البرنامج التأهيلي المهني الوالدي»، والتي تندرج ضمن مبادرة «وصال للوالدية الإيجابية»، وذلك تزامناً مع «عام الأسرة»، وفي إطار جهودها المستمرة لتعزيز استقرار الأسرة وتمكين الوالدين بالمهارات والمعارف اللازمة لبناء بيئة أسرية متلاحمة وداعمة.

حضر التخريج معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، وعبدالله محمد العور، المدير التنفيذي لمؤسسة صندوق المعرفة.

وشهد البرنامج تخريج 19 مشاركاً بعد استكمالهم متطلبات البرنامج التدريبي، الذي ركّز على تطوير مهارات التواصل بين الوالدين والأبناء، وتعزيز أساليب التربية الإيجابية، وتمكين الأسر من التعامل مع التحديات السلوكية والنفسية للأبناء بأساليب حديثة تسهم في دعم الاستقرار الأسري وترسيخ جودة الحياة داخل المجتمع.

وأكدت الدكتورة هالة إبراهيم الأبلم، رئيس قسم البرامج الأسرية في هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن البرنامج يركّز على تقديم ورش عمل وجلسات تدريبية متخصصة لأولياء الأمور، من خلال مشاركة الموارد والاستراتيجيات والأدوات المجتمعية الداعمة لرفاهية الأسرة، بما يسهم في تعزيز الوعي التربوي وتمكين الأسر من التعامل مع التحديات اليومية بأساليب إيجابية ومستدامة.