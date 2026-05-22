علوم الدار

ورشة «التأثير والحضور التنفيذي» لعضوات «تمكين بلس» في دبي

الحضور في صورة جماعية عقب انتهاء الورشة (من المصدر)
23 مايو 2026 01:58

دبي (الاتحاد)

نظّمت مؤسسة دبي للمرأة، بالتعاون مع أكاديمية دبي للإعلام، التابعة لمؤسسة دبي للإعلام، ورشة عمل بعنوان «التأثير والحضور التنفيذي»، ضمن برنامج «تمكين بلس» المخصص لرئيسات اللجان النسائية في الجهات الحكومية وشبه الحكومية في دبي، والذي يُختتم الشهر المقبل بعد عام من الفعاليات وورش العمل المتخصّصة التي ركّزت على القيادة والتطوير المهني والصحة النفسية، إلى جانب لقاءات مع مسؤولين وشخصيات قيادية ملهمة، بهدف نقل الخبرات وبناء شبكة تواصل فاعلة بين المشاركات، وتعزيز جاهزيتهن لدعم بيئات العمل المؤسسية بكفاءة واقتدار، بما ينعكس إيجاباً على الأداء المؤسسي وجودة المخرجات الحكومية. 
وهدفت الورشة إلى تطوير مهارات التواصل القيادي وتعزيز الثقة والحضور التنفيذي لدى المشاركات، بما يمكنهن من التعامل باحترافية مع مختلف التحديات والمواقف المهنية.
ويأتي تنظيمها ضمن جهود مؤسسة دبي للمرأة الرامية إلى تعزيز جاهزية الكفاءات النسائية في القطاعين الحكومي وشبه الحكومي، وتمكينهن من أداء أدوار أكثر تأثيراً في مواقع العمل، انسجاماً مع رؤية حكومة دبي في الاستثمار بالكوادر الوطنية.
واعتمدت الورشة على أسلوب المحاكاة والتطبيقات العملية، حيث ركّزت على تطوير مهارات التأثير والتواصل التنفيذي من خلال تزويد المشاركات بأدوات عملية تساعدهن على تقديم رسائل قيادية واضحة ومؤثرة خلال فترات زمنية قصيرة، إلى جانب التدريب على بناء الرسائل الاستراتيجية وصياغتها بصورة احترافية.
كما تناولت عدداً من المحاور المرتبطة بالحضور التنفيذي، من بينها مهارات الإلقاء بثقة، واستخدام لغة الجسد بفاعلية، وغيرها.
يُذكر أن مؤسسة دبي للمرأة وأكاديمية دبي للإعلام وقعتا خلال الدورة الأخيرة من قمة الإعلام العربي، مذكرة تعاون تهدف إلى دعم جهود تمكين المرأة وتعزيز حضورها الريادي في قطاع الإعلام، من خلال تنفيذ برامج تدريبية وورش عمل مشتركة لتطوير القدرات الإعلامية للقيادات النسائية.

