تفاهم بين «ألف للتعليم» و«TMRW Edtech»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «ألف للتعليم»، الشركة العالمية الرائدة في مجال تكنولوجيا التعليم والتي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، عن تعاونها مع شركة (TMRW Edtech)، لإعادة رسم ملامح مستقبل التعليم من خلال تطوير ابتكارات متقدمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي. ووقّعت الشركتان مذكرة تفاهمٍ لاستكشاف آفاق تطوير تعاونهما، بهدف توفير جيل جديد من حلول التعليم المدعومة بالذكاء الاصطناعي في الأسواق الرئيسة عبر أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتجمع هذه الاتفاقية الاستراتيجية، الذي أُبرمت على هامش المنتدى العالمي للتعليم في لندن، بين خبرات «ألف للتعليم» في مجال التعلّم المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وأنظمة (TMRW Edtech) المتقدمة لإدارة المدارس وتخطيط موارد المؤسسات، سعياً لبناء منظومة تعليمية رقمية موحّدة. وتهدف هذه الخطوة إلى دعم المدارس والمؤسسات التعليمية بحلول ذكية ومترابطة تعزّز تجارب التعلّم، وتُسهم في تبسيط العمليات التشغيلية، وتسريع وتيرة التحول الرقمي في قطاع التعليم، بالاستعانة بخدمات الحوسبة السحابية وتقنيات الذكاء الاصطناعي من «مايكروسوفت».