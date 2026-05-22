السبت 23 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

جامعة أبوظبي تستضيف مسابقة البحث العلمي والابتكار

مشاركون في المسابقة في صورة جماعية (من المصدر)
23 مايو 2026 01:58

أبوظبي (الاتحاد) 

استقطبت مسابقة «البحث العلمي والابتكار لطلبة الجامعات»، التي نظمتها جامعة أبوظبي، أكثر من 1350 طالباً وطالبة، عرضوا ما يزيد على 500 ورقة بحثية من أكثر من 71 جامعة محلية وإقليمية وعالمية. 
وعقدت المسابقة برعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، وركّزت على 24 مجالاً استراتيجياً، غطّت قطاعات الصحة والاستدامة والذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة. 
وقال البروفيسور منتصر قسايمة، نائب مدير الجامعة المشارك للبحث العلمي والابتكار والتطوير الأكاديمي في جامعة أبوظبي: المسابقة تجسّد التزام الجامعة بدعم ثقافة الإبداع والبحث العلمي، وتشجيع الشباب على الجمع بين التخصّصات العلمية المختلفة. 
وأضاف: تشهد المسابقة إقبالاً متزايداً عاماً بعد عام، وتوفّر منصة تجمع الطلبة ورواد الأعمال وصنّاع التغيير، وتلهمهم وتمكنهم من تطوير قدراتهم البحثية منذ المراحل الأولى لمسيرتهم الأكاديمية، كما ترفدهم بالمعرفة والأدوات اللازمة لمواجهة مختلف التحديات.

أبوظبي
جامعة أبوظبي
الإمارات
البحث العلمي
الابتكار
نهيان بن مبارك
