«انقل الأثر» مبادرة للتوعية بمرض التصلب المتعدد

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت الجمعية الوطنية للتصلب المتعدد، مبادرة مجتمعية تفاعلية بعنوان «انقل الأثر» بالتعاون مع أكثر من 30 مقهى في مختلف أنحاء دولة الإمارات، وذلك تزامناً مع اليوم العالمي للتصلب المتعدد الذي يوافق 30 مايو الجاري، في خطوة تستهدف ترسيخ الوعي المجتمعي بالمرض وتعزيز ثقافة الدعم والتضامن مع المتعايشين معه.

وتشمل المبادرة مجموعة من المقاهي المنتشرة في إمارات أبوظبي ودبي ورأس الخيمة والشارقة، إضافة إلى مدينة العين، بما يعكس اتساع نطاق المشاركة المجتمعية وتوحيد الجهود لنشر الوعي بمرض التصلب المتعدد.

وتقام المبادرة يومي 30 و31 مايو، عبر سلسلة من الأنشطة التوعوية داخل المقاهي المشاركة.