السبت 23 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
عبدالله بن زايد يلتقي رئيس وزراء لوكسمبورغ

23 مايو 2026 00:49

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، معالي لوك فريدن، رئيس وزراء دوقية لوكسمبورغ الكبرى، وذلك في إطار زيارة عمل يقوم بها سموه إلى لوكسمبورغ.
وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات ودوقية لوكسمبورغ الكبرى، وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وغيرها من المجالات الداعمة للأولويات التنموية للبلدين.

وأشاد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بالنمو الذي تشهده آفاق التعاون بين البلدين، مؤكداً أن دولة الإمارات تولي اهتماماً بترسيخ علاقات متطورة ومثمرة مع دوقية لوكسمبورغ الكبرى، بما يدعم جهود البلدين لتحقيق التنمية الشاملة والازدهار الاقتصادي المستدام.

كما تناول اللقاء عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن مستجدات الأوضاع في المنطقة.

وجرى بحث تداعيات الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة التي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة، إضافة إلى انعكاساتها الخطيرة على أمن الملاحة البحرية الدولية وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي.

وتطرقت المباحثات إلى الاعتداءات الإرهابية الغادرة بطائرات مسيرة قادمة من الأراضي العراقية، والتي استهدفت إحداها، يوم الأحد الماضي، محطة براكة للطاقة النووية، وأصابت مولداً كهربائياً خارج المحيط الداخلي للمحطة.

وأعرب معالي لوك فريدن عن تضامن دوقية لوكسمبورغ الكبرى مع دولة الإمارات، وإدانته لهذه الاعتداءات الإرهابية الغادرة، فيما أعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عن شكره وتقديره لموقف لوكسمبورغ الداعم لدولة الإمارات، مؤكداً سلامة جميع المقيمين والزائرين في الدولة.

حضر اللقاء معالي لانا زكي نسيبة وزير دولة، ومعالي سعيد مبارك الهاجري وزير دولة، ومحمد إسماعيل السهلاوي سفير الدولة لدى مملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورغ والاتحاد الأوروبي.

المصدر: وام
