لجنة التحكيم الدولية لـ«حمدان اليونسكو لتطوير المعلمين» تبدأ أعمالها

باريس (الاتحاد)

بحضور الدكتور خليفة السويدي، الأمين العام المدير التنفيذي لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، وتشن شون، مساعد مدير عام منظمة اليونسكو، عقدت لجنة التحكيم الدولية لجائزة حمدان اليونسكو لتنمية أداء المعلمين، اجتماعها الختامي لفعاليات تحكيم منافسات الدورة التاسعة لاختيار الفائزين من إجمالي 129 طلب ترشح من 62 دولة.

ورحب مساعد المدير العام لليونسكو باجتماع اللجنة التحكيم الدولية الخاصة بالدورة التاسعة من جائزة اليونسكو-حمدان لتطوير المعلمين، مؤكداً أن هذه الجائزة ومنذ عام 2008، شكّلت جزءاً من شراكة رفيعة القيمة بين اليونسكو ومؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية بدولة الإمارات العربية المتحدة، وقال: «أود أن أغتنم هذه الفرصة لأتقدم بالشكر إلى المؤسسة وممثلها الدكتور خليفة السويدي، على دعمهم المستمر وريادتهم في تعزيز التميز في التعليم، والتزامهم بتوسيع نطاق الحلول الفعّالة».

وأضاف مساعد مدير عام اليونسكو: الجائزة تسلّط الضوء على العمل المهم الذي تقوم به المؤسسات والمدارس والجهات التعليمية حول العالم، من خلال توظيف أساليب مبتكرة لتعزيز جودة التعليم، ومنذ انطلاقها، أظهرت المشاريع الثلاثة والعشرون الفائزة مجموعة واسعة من الأدوات والتقنيات التعليمية المبتكرة في مناطق وسياقات مختلفة. وجميعها تشترك في هدف واحد يتمثل في تمكين المعلمين وتوفير فرص التعلم المستمر والدعم لهم، خاصة للفئات الأكثر تهميشاً.

من جانبه، أشاد الدكتور خليفة السويدي، الأمين العام والمدير التنفيذي لمؤسسة حمدان، بالشراكة مع منظمة اليونسكو ودعم المسؤولين فيها للمشروعات والبرامج المشتركة الموجهة لتحسين التعليم في مختلف أقاليم العالم، مؤكداً أن جائزة حمدان اليونسكو لتنمية أداء المعلمين تبوأت مكانة مرموقة بفضل هذا الدعم وأصبحت من الأدوات المساندة لتطوير أداء المعلمين، مضيفاً أن الرقم القياسي للمشاركات وانتماءاتها الدولية تؤكد تنامي الاهتمام بالجائزة وأثرها في دعم المعلم الذي يُعتبر الركيزة الأولى في جودة التعليم.