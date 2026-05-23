تكريم الفائزين بجائزة أوزبكستان للجودة الحكومية 2026 المستلهمة من منظومة التميز الإماراتية

برعاية وحضور فخامة الرئيس شوكت ميرزاييف، رئيس جمهورية أوزبكستان، وبمشاركة وفد حكومي إماراتي برئاسة معالي محمد عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، احتفت حكومتا دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان، بتكريم الفائزين بجائزة أوزبكستان للجودة الحكومية 2026، التي تم إطلاقها ضمن الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي بين البلدين، والمستلهمة من منظومة التميز الحكومي الإماراتية، بهدف ترسيخ ثقافة الجودة والابتكار والارتقاء بكفاءة الأداء الحكومي.

وأكد فخامة الرئيس شوكت ميرزاييف، أن جائزة أوزبكستان للجودة الحكومية أصبحت منصة وطنية لترسيخ مفاهيم التميز المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الحكومي، مشيراً إلى أن الاستثمار في تطوير القدرات الحكومية وبناء ثقافة الابتكار يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بجودة حياة المجتمع.

وشدد فخامته على أهمية التعاون والشراكة بين بلاده ودولة الإمارات العربية المتحدة، وما تشهده من تطوّر في المجالات المختلفة، ما يمثل نموذجاً ملهماً للتعاون الحكومي البنّاء وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، ويسهم في تطوير نماذج حكومية كثر كفاءة ومرونة واستعداداً للمستقبل لخدمة المجتمعات.

من جهته، أكد معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، أن الشراكة بين حكومتي دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان، تعكس رؤى قيادتي البلدين الصديقين بأن التعاون في تطوير العمل الحكومي يمثل استثماراً استراتيجياً في الإنسان، مشيراً إلى أن الحكومات التي تتبادل المعرفة والخبرات، وتؤسس لشراكات قائمة على التعاون الإيجابي، تمتلك قدرة أكبر على صناعة فرص مستقبلية أكثر جودة لمجتمعاتها، وتتمكن من تطوير نماذج حكومية أكثر كفاءة ومرونة وجاهزية لمواكبة المتغيرات والتحولات العالمية المتسارعة.

وقال معاليه إن العلاقات المتنامية بين البلدين تمثل نموذجاً متقدماً للشراكات الحكومية الهادفة إلى الارتقاء بالأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الحكومي، مؤكداً أن التميز الحكومي يجسد ثقافة تطوير مستدامة محورها الإنسان.

وأضاف أن الجوائز الحكومية تُعد منصة فاعلة لتحفيز الابتكار وترسيخ التنافسية الإيجابية، بما يسهم في بناء حكومات أكثر كفاءة ومرونة وقدرة على إحداث أثر ملموس ومستدام في حياة المجتمعات.

حضر الحفل معالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة الأمين العام لمجلس الوزراء، ومعالي سعيد العطر، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للمشاريع الاستراتيجية، رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، وسعادة محمد بن طليعة، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون التبادل المعرفي الحكومي، وسعادة الدكتور إبراهيم سلمان الحمادي، رئيس الأداء والتميز الحكومي والمنسق العام لبرنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي بمكتب رئاسة مجلس الوزراء، وعدد من المسؤولين، وممثلي الجهات الحكومية المشاركة في الجائزة، إلى جانب خبراء ومقيمين في مجالات التميز المؤسسي وتطوير العمل الحكومي من الجانبين الإماراتي والأوزبكي.

وشهدت جائزة أوزبكستان للجودة الحكومية 2026 توسعاً في عدد الجهات المشاركة، ليصل إلى 41 جهة مقارنة بــ 16 جهة سابقا، فيما استقبلت الجائزة 261 طلب ترشح، وشارك في التقييم 28 مقيماً إماراتياً و28 مقيماً من أوزبكستان، إضافة إلى لجنة تحكيم تضم 4 أعضاء.

وتصدّرت وزارة العدل قائمة الفائزين بالجائزة الرئيسية في فئة "أفضل وزارة"، وحصدت عدة جوائز فرعية شملت: "أفضل جهة حكومية في تحقيق الرؤية"، و"أفضل جهة حكومية في الوظائف الأساسية والابتكار"، و"أفضل جهة حكومية في إدارة الأداء المؤسسي"، فيما تقاسمت مع وزارة صناعة التعدين والجيولوجيا جائزة "أفضل جهة حكومية في التكامل المؤسسي".

وشهد الحفل تكريم الفائزين بالجوائز الفردية، التي شملت فئات نائب الوزير، والمدير العام، ورئيس الهيئة، والموظف الإشرافي، ومدير الموارد البشرية، والموظف المتخصص، والموظف الإداري، والموظفة الحكومية، والموظف الشاب.

وتمثل جائزة أوزبكستان للجودة الحكومية ترجمة لأهداف الشراكة الاستراتيجية بين حكومة دولة الإمارات وحكومة جمهورية أوزبكستان، التي تم توقيعها في 2019، وتغطي 10 محاور رئيسية هي الخدمات الحكومية، والأداء الحكومي، والتنافسية، والشباب، والقيادات وبناء القدرات، والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، والتخطيط الاستراتيجي، والأمن السيبراني، والمبادرات الرئاسية، والجودة الحكومية.