علوم الدار

الطقس المتوقع على الإمارات غداً

أبوظبي
23 مايو 2026 16:49

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة شرقاً يصبح رطبا ليلاً وصباح الاثنين على بعض المناطق الداخلية والساحلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف خاصة غرباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

تكون الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.
الخليج العربي: مضطرب غرباً، يصبح متوسط الموج إلى خفيف. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 21:01 والمد الثاني 07:20، والجزر الأول عند الساعة 13:16 والجزر الثاني عند الساعة 01:58

بحر عمان: خفيف الموج. وسيحدث المد الأول عند الساعه 16:32 والمد الثاني 05:25، والجزر الأول عند الساعة 09:38 والجزر الثاني عند الساعة 23:15.
فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة                      الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي                       39 28 75 15

دبي                             40 29 70 15

الشارقة                        41 28 60 10

عجمان                         40 29 65 15

أم القيوين                      43 26 60 15

رأس الخيمة                   44 26 65 20

الفجيرة                         39 32 70 15

العـين                           43 27 40 10

ليوا                              44 26 50 20

الرويس                         40 25 75 30

السلع                            41 26 80 30

دلـمـا                            38 28 95 20

طنب الكبرى / الصغرى    39 29 85 30

أبو موسى                      38 29 80 35.

المصدر: وام
