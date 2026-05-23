الأحد 24 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
مبادرة مجتمعية لدعم وتمكين الصيادين في دبي

خلال إطلاق المبادرة (من المصدر)
24 مايو 2026 02:24

دبي (الاتحاد)

بإشراف هيئة تنمية المجتمع في دبي، أطلقت جمعية دبي التعاونية لصيادي الأسماك وتعاونية الاتحاد مبادرةً مجتمعيةً تهدف إلى دعم وتمكين فئة الصيادين في إمارة دبي من خلال توفير بطاقات مسبقة الدفع من تعاونية الاتحاد، بما يسهم في تعزيز استقرارهم الاجتماعي والاقتصادي، ودعم استدامة مهنة الصيد باعتبارها جزءاً أصيلاً من الموروث الوطني والثقافي لدولة الإمارات.
وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص هيئة تنمية المجتمع في دبي على بناء شراكات فاعلة مع مختلف القطاعات، بما يدعم مستهدفات «أجندة دبي الاجتماعية 33» الرامية إلى تعزيز جودة الحياة وترسيخ مجتمع أكثر تلاحماً وازدهاراً، إلى جانب دعم الفئات المهنية والمجتمعية الحيوية التي تُشكّل جزءاً من الهوية الثقافية والاجتماعية للإمارة. وأكدت الهيئة أن هذه المبادرة تُجسّد أهمية التكامل بين الجهات الحكومية والمؤسسات المجتمعية والقطاع الخاص في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة، مشيدةً بالدور المجتمعي الرائد الذي تقوم به تعاونية الاتحاد من خلال مساهماتها المستمرة في دعم المبادرات والبرامج الاجتماعية.
وقالت شيخة الجرمن، المدير التنفيذي لقطاع التطوير الاجتماعي في هيئة تنمية المجتمع بدبي، إن هذه المبادرة تُجسّد التزام الهيئة بتعزيز التكامل المجتمعي وبناء شراكات استراتيجية تسهم في دعم مختلف فئات المجتمع وتمكينها، انسجاماً مع مستهدفات «أجندة دبي الاجتماعية 33» الهادفة إلى بناء مجتمع أكثر ترابطاً واستقراراً ورفاهية.

تكامل الجهود

قال محمد الهاشمي، الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد: «تأتي هذه المبادرة انطلاقاً من التزام التعاونية الراسخ بدعم المبادرات المجتمعية والتنموية التي تسهم في تعزيز جودة الحياة وترسيخ الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لمختلف فئات المجتمع، وفي مقدمتها فئة الصيادين الذين يمثّلون جزءاً أصيلاً من الهوية الوطنية والتراث البحري لدولة الإمارات».  وأضاف: «نؤمن في التعاونية بأهمية تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والمؤسسات المجتمعية والقطاع الخاص لتحقيق تنمية مستدامة تنعكس آثارها الإيجابية على المجتمع، بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية ورؤيتها الطموحة لبناء مجتمع أكثر تلاحماً وازدهاراً». 

