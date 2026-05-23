«إقامة دبي» تحصد التصنيف الفضي في تقييم المواصفة البريطانية لأصحاب الهمم

ترسيخ بيئة خدمية وإنسانية أكثر جاهزية واستدامة (من المصدر)
24 مايو 2026 02:25

دبي (الاتحاد)

حققت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب - دبي «إقامة دبي» إنجازاً نوعياً جديداً يُضاف إلى سجلها في التميز المؤسسي، بحصولها على التصنيف الفضي (Silver) في تقييم المواصفة البريطانية العالمية لأصحاب الهمم (Disability Smart Audit) الصادرة عن المنتدى البريطاني لأصحاب الهمم (Business Disability Forum)، في خطوة تعكس التزامها المستمر بتعزيز الشمولية، وترسيخ بيئة خدمية وإنسانية أكثر جاهزية واستدامة.
ويأتي هذا الإنجاز ثمرة لنهج مؤسسي متكامل اعتمدته الإدارة في تطوير سياساتها وخدماتها وتجربة المتعاملين، حيث شمل التقييم عشرة محاور رئيسية تغطي مختلف جوانب العمل المؤسسي، بدءاً من القيادة والتوظيف، وصولاً إلى الخدمات والتقنيات والبيئة المكانية، بما يعزز جاهزية الإدارة لتقديم خدمات مرنة وشاملة تلبي احتياجات جميع فئات المجتمع وفق أفضل الممارسات العالمية. وأبرز التقرير عدداً من نقاط القوة، من بينها التزام القيادة العليا بدعم مبادرات أصحاب الهمم، وتكامل الأدوار والمسؤوليات بين مختلف القطاعات، إلى جانب تبني ممارسات متقدمة في تصميم الخدمات، وتوفير التسهيلات والتقنيات الداعمة، بما يسهم في تطوير تجربة حكومية أكثر سهولة وإنسانية.
كما أكد التقييم ريادة «إقامة دبي» في محور خدمات المتعاملين، من خلال تقديم حلول مبتكرة وميسّرة تعزز تجربة أصحاب الهمم، إلى جانب تطوير بيئة عمل داعمة تُسهم في تمكين الموظفين، وتعزيز الاستدامة المؤسسية، بما يعكس توجهات دبي نحو بناء منظومة حكومية أكثر شمولاً وجودة حياة.

يؤكد هذا الإنجاز مكانة الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب - دبي كإحدى الجهات الحكومية الرائدة في تبني أفضل الممارسات العالمية في تمكين أصحاب الهمم، وترسيخ نموذج حكومي يرتكز على الإنسان، ويعزز جودة الحياة.

