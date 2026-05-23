علوم الدار

النيابة العامة الاتحادية تشارك في «التدريبي الدولي» بروما

وفد النيابة في صورة جماعية مع الوفود المشاركة (وام)
24 مايو 2026 02:25

روما (وام)

شاركت النيابة العامة الاتحادية، في الملتقى التدريبي الدولي حول الإرهاب السيبراني والجرائم الرقمية، الذي عُقد في العاصمة الإيطالية روما، ونظّمه المجلس الأعلى للقضاء الإيطالي بدعم من الشبكة الأوروبية العربية للتدريب القضائي، وبمشاركة أكثر من 20 دولة.

وضم الوفد المشارك المستشار حسن المعيني، رئيس النيابة العامة من النيابة العامة الاتحادية لمكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، والمستشار سعود المنصوري، من إدارة التشريع في وزارة العدل.
وجاءت هذه المشاركة تأكيداً على اهتمام دولة الإمارات بمواكبة التطورات العالمية في مجال مكافحة الإرهاب السيبراني، وتعزيز التعاون القضائي والأمني الدولي، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات المتعلقة بالتحقيقات الرقمية والأدلة الإلكترونية.
وشهد البرنامج حضور عدد من كبار القيادات والمسؤولين من الجانب الإيطالي، من بينهم وزير الدفاع، غويدو كروسيتو، ووزير الداخلية، ماتيو بيانتيدوزي، إلى جانب قيادات من النيابة العامة لمكافحة المافيا والإرهاب وكبار مسؤولي المجلس الأعلى للقضاء الإيطالي.
وقدّم المستشار حسن المعيني ورقة علمية بعنوان «الإرهاب السيبراني: المنظومة التشريعية والقضائية للتصدي للإرهاب السيبراني وتجربة دولة الإمارات في التعامل معه»، استعرض فيها المفهوم القانوني للإرهاب السيبراني، وصوره المختلفة، والإطار التشريعي الإماراتي، بما يشمل قوانين مكافحة الجرائم الإرهابية والجرائم الإلكترونية.
وأكدت المشاركة مكانة دولة الإمارات كنموذج متقدم في التشريعات السيبرانية، وأسفرت عن تعزيز التعاون الدولي في مجالات تبادل المعلومات والتحقيقات الرقمية، إلى جانب بحث تطوير برامج تدريبية مشتركة والاستفادة من التجارب الدولية في الأدلة الرقمية.

الورقة البيضاء
واستعرضت النيابة العامة الاتحادية، على هامش المشاركة، الورقة البيضاء للقمة العالمية المتخصصة في حوكمة التقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي (Gets)، بهدف دعم الاستخدام المسؤول للتقنيات الحديثة وتعزيز الأطر الدولية ذات الصلة.

