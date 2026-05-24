علوم الدار

الطقس المتوقع في الإمارات خلال عطلة عيد الأضحى المبارك

24 مايو 2026 12:45

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يسود خلال فترة عيد الأضحى المبارك من الاثنين 25 مايو الجاري حتى الأحد 31 مايو، طقس حار على المناطق الداخلية يكون حاراً نسبياً على السواحل والجزر في ساعات النهار، يصبح معتدل الحرارة بوجه عام ليلاً وفي الصباح الباكر، وصحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً على بعض المناطق الشرقية.

 

كما توقع المركز أن تزداد الرطوبة النسبية في ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية من الدولة، مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف يومي الاثنين والجمعة، وأن تكون الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية ، خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام وتنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار.

ويكون البحر خفيف الموج في الخليج العربي وبحر عمان.

 

وفيما يلي درجات الحرارة العظمى المتوقعة خلال هذه الفترة:

 

السواحل والجزر 35 - 43

 

المناطق الداخلية 43 - 48

 

المناطق الجبلية 28 - 35

 

درجات الحرارة الصغرى المتوقعة خلال هذه الفترة:

 

السواحل والجزر 24 - 32

 

المناطق الداخلية 19 - 27

 

المناطق الجبلية 24 - 30

ونصح المركز الوطني للأرصاد بتجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة خلال فترات النهار.

المصدر: وام
