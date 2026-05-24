الإثنين 25 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

شمّا بنت سلطان بن خليفة تناقش القيادة المناخية في جامعة كامبريدج

شمّا بنت سلطان بن خليفة تناقش القيادة المناخية في جامعة كامبريدج
24 مايو 2026 22:24

شاركت الشيخة شمّا بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس التنفيذي لـ«فرونتير25» و«ذا كلايمت ترايب»، ورئيسة مجلس إدارة «ألاينسِز فور جلوبال سستينابيليتي (إيه جي إس)» و«ريست الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» و«أورورا50» في جلسة حوارية مع ليندساي هوبر، الرئيس التنفيذي لمعهد كامبريدج للقيادة المستدامة، والتي أقيمت في كلية روبنسون التابعة لجامعة كامبريدج، حيث سلّط الحوار الضوء على القيادة المناخية المؤثرة.

وعُقدت الجلسة ضمن فعاليات «يوم تبادل الرؤى لخريجي برنامج القيادة المستدامة» في جامعة كامبريدج.

وقالت الشيخة شمّا بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، في حديثها عن كيفية استجابة دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة بشكلٍ أوسع للحاجة المُلحّة للعمل المناخي: «يجب علينا توسيع نطاق الحلول المُتاحة، وإزالة الحواجز أمام الابتكار، وتبنّي مقاربةٍ منظومية متكاملة، وترسيخ الاستدامة في صميم عمل المؤسسات لا التعامل معها بوصفها إجراءاتٍ شكلية. وفي عالمٍ تتعمّق فيه الانقسامات على الرغم من عولمته، تقع على عاتقنا جميعاً مسؤولية الاضطلاع بدور الجسر نحو مستقبل أفضل للأجيال المقبلة».

أخبار ذات صلة
علماء يحذرون من تفاقم حرائق الغابات مع اقتراب موجة حر "غير مسبوقة"

وفي حديثها عن قدرة كلّ فردٍ على إحداث الأثر بصرف النظر عن موقعه، أكّدت أنّ للجميع دوراً يؤدّونه في تحقيق الطموحات المناخية، وقالت: «لا يحتاج المرء أن يعمل في مؤسسةٍ مناخية ليكون قائداً مناخياً. وظّفوا شبكة علاقاتكم بوعي وقصد. فكلّ ما يتّصل بالمناخ هو شأنٌ متعدّد التخصصات، والتعاون ركيزةٌ جوهرية. المناخ ملفٌّ عابرٌ للتخصصات، يمكنكم طرحه أينما كنتم. والمهنيون الذين يحملون التفكير المناخي والتفكير المنظومي معهم، وهم من سيُحدثون الأثر الأطول أمداً».

وتحمل الشيخة شمّا بنت سلطان بن خليفة آل نهيان درجة الماجستير في القيادة المستدامة، ودرجة الماجستير في الفلسفة في دراسات الشرق الأوسط الحديث، من جامعة كامبريدج.

المصدر: وام
شما بنت سلطان بن خليفة
المناخ
القيادة المناخية
جامعة كامبريدج
آخر الأخبار
السنغال.. استقالة رئيس البرلمان إثر إقالة رئيس الوزراء
الأخبار العالمية
السنغال.. استقالة رئيس البرلمان إثر إقالة رئيس الوزراء
25 مايو 2026
روبيو ونظيره الهندي خلال مؤتمر صحفي
الأخبار العالمية
روبيو: أميركا والهند تقتربان من إبرام اتفاق تجاري
25 مايو 2026
عاملا رعاية صحية يساعدان مريضا على النزول من سيارة إسعاف
الأخبار العالمية
الكونغو الديمقراطية: ارتفاع حالات تشتبه إصابتها بـ"إيبولا"
اليوم 23:16
الرئيس النيجيري بولا تينوبو
الأخبار العالمية
نيجيريا: الحزب الحاكم يرشح تينوبو لولاية رئاسية ثانية
اليوم 22:43
شمّا بنت سلطان بن خليفة تناقش القيادة المناخية في جامعة كامبريدج
علوم الدار
شمّا بنت سلطان بن خليفة تناقش القيادة المناخية في جامعة كامبريدج
اليوم 22:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©