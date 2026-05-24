علوم الدار

شرطة أبوظبي تحتفي بتخريج دورة المرشحين الجامعيين الأولى

خلال تكريم الخريجين (من المصدر)
25 مايو 2026 02:20

أبوظبي (الاتحاد)

احتفلت القيادة العامة لشرطة أبوظبي بتخريج دورة المرشحين الجامعيين الأولى من إدارة التأهيل الشرطي في أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، بعد تخرُّجهم في جامعة زايد العسكرية وإتمامهم متطلبات التأهيل والتدريب والتحاقهم بالعمل في شرطة أبوظبي، ضمن جهودها المتواصلة في إعداد وتأهيل الكفاءات الوطنية الشابة وفق أعلى المعايير الأكاديمية والتدريبية، بما يعزّز جاهزية العمل الشرطي والأمني للمستقبل.
وأكد العميد علي محمد الزعابي، نائب مدير قطاع الموارد البشرية، أن الخريجين الذين التحقوا بشرطة أبوظبي بعد تخرُّجهم في جامعة زايد العسكرية، اكتسبوا خلال الدورة مهارات ومعارف تخصصية متقدمة في مجالات العمل الشرطي والأمني، من خلال البرامج التدريبية والتطبيقات العملية والميدانية التي أسهمت في صقل قدراتهم وتعزيز جاهزيتهم للتعامل بكفاءة مع مختلف التحديات الأمنية والمستجدات الحديثة في العمل الشرطي.
وأوضح أن شرطة أبوظبي تولي اهتماماً كبيراً بتطوير الكوادر الوطنية وتأهيلها وفق أفضل البرامج التدريبية والأكاديمية المتخصصة، بما يسهم في إعداد كوادر شرطية مؤهّلة تمتلك الكفاءة والاحترافية والجاهزية للقيام بمهامها بكفاءة واقتدار، ودعم منظومة الأمن والأمان، وترسيخ جودة الحياة في المجتمع.
وثمّن حرص الخريجين على تطوير مهاراتهم العلمية والعملية ومواصلة التميز في مسيرتهم المهنية، مؤكداً أن الكفاءات الوطنية الشابة تُمثل ركيزة أساسية في مسيرة الريادة التي تشهدها شرطة أبوظبي، وداعماً رئيسياً لاستدامة الأمن والاستقرار، وتعزيز الريادة المؤسسية.

برامج
أكد العقيد الدكتور علي خميس اليماحي، مدير إدارة التأهيل الشرطي بالإنابة، حرص الإدارة على تنفيذ برامج تدريبية وتأهيلية متطورة تسهم في إعداد كوادر شرطية تمتلك الكفاءة والجاهزية، بما يواكب أهداف شرطة أبوظبي ورؤيتها في الارتقاء بمنظومة العمل الشرطي والأمني وفق أفضل الممارسات الحديثة.

