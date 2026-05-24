«نتطوع لأجل دبي» يناقش أهمية العمل التطوعي للأسرة

دبي (الاتحاد)



نظّم مجلس الروح الإيجابية في شرطة دبي، بالتعاون مع فريق «شكراً لعطائك التطوعي»، مُلتقى «نتطوع لأجل دبي» الهادف إلى ترسيخ ثقافة التطوع، وتعزيز قيم العطاء والمسؤولية المجتمعية، بما ينسجم مع رؤية دولة الإمارات ونهج قيادتها الرشيدة في دعم العمل الإنساني وترسيخ التلاحم المجتمعي وبناء أسرة متماسكة تُشكّل أساس نهضة الوطن واستدامة مكتسباته، وذلك بالتزامن مع عام الأسرة.

وناقش الملتقى الذي حضره الشيخ الدكتور سالم بن ركاض العامري، الرئيس الفخري لفريق «شكراً لعطائك التطوعي»، وفاطمة بوحجير، رئيس مجلس الروح الإيجابية، ونخبة من الخبراء والمتحدثين، أهمية العمل التطوعي للأسرة إلى جانب الدور المحوري للأسرة في تنشئة جيل واعٍ ومسؤول، مؤمن بقيم التطوع والعمل الإنساني، ومتشبّع بروح الوطنية والانتماء والولاء للوطن وقيادته الحكيمة.

وأكد المشاركون والمتطوعون في الملتقى أن دولة الإمارات أصبحت نموذجاً عالمياً رائداً في العمل التطوعي والإنساني، بفضل رؤية القيادة الرشيدة التي جعلت من قيم العطاء والتسامح والتكافل المجتمعي ركائز أساسية في مسيرة التنمية المستدامة، ورسّخت مكانة الإمارات عاصمة عالمية للخير والعمل الإنساني.

وأشاروا إلى أن الأسرة الإماراتية شريكٌ أساسيٌ في صناعة مستقبل الوطن، وأن العمل التطوعي يمثّل رسالة حضارية تعكس قيم الإمارات الأصيلة القائمة على العطاء والتسامح والمحبة وخدمة الإنسان.



تحدّث محمد الحجاجي، المنسق الإعلامي لمجلس الروح الإيجابية، عن دور الإعلام في تقديم محتوى مفيد وقصص نجاح مؤثّرة في المجال التطوعي بأسلوب مُبتكر يسهم في تعزيز ثقافة العطاء.

من جانبه، أشاد الدكتور سيف الرحمن أمير، رئيس فريق «شكراً لعطائك»، بالجهود الكبيرة التي بذلها فريق العمل والمتطوعون في الإعداد والتنظيم والتنسيق للملتقى.