علوم الدار

فعاليات توعوية ومجتمعية في «أبوظبي الاتحادية الابتدائية»

مشاركون في الفعالية (من المصدر)
25 مايو 2026 02:20

جمعة النعيمي (أبوظبي)

نفّذت محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية، منذ بداية العام الجاري، سلسلة من المبادرات والفعاليات المجتمعية والتوعوية والمهنية، وذلك في إطار التزامها بتوجيهات القيادة الرشيدة، وحرصها على ترسيخ القيم المجتمعية، وتعزيز جودة بيئة العمل، ودعم الشراكات المؤسسية، إلى جانب الإسهام الفاعل في المبادرات الوطنية ذات البُعد الإنساني والأُسري.  

وفي سياق متصل، نظّمت المحكمة، بالتعاون مع محكمة الإفلاس الاتحادية، جلسة عصف ذهني، تزامناً مع شهر الابتكار واستلهاماً من مستهدفات عام الأسرة، بحضور القاضي الدكتور جمعة محمد الرميثي، رئيس محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية، والقاضي حسام الهامور اليماحي، رئيس محكمة الإفلاس الاتحادية، وعدد من القضاة والموظفين. 
وشهدت الجلسة طرح ومناقشة مجموعة من الأفكار الابتكارية الهادفة إلى دعم استقرار الأسرة، وتعزيز دور المؤسسات القضائية في تمكينها، إلى جانب الخروج بتوصيات تسهم في تطوير بيئة عمل مبتكرة ومستدامة. 
وفي إطار دعم التنمية المستدامة وتعزيز التعاون مع المؤسسات الأكاديمية، أطلقت المحكمة مبادرة «مسار المستقبل» لتدريب طلبة جامعة أبوظبي، بهدف تمكينهم من اكتساب الخبرة العملية وربط الجوانب النظرية بالتطبيق العملي، والتعريف بآليات العمل القضائي والإداري، بما يسهم في رفع جاهزيتهم للانخراط في سوق العمل بكفاءة.
كما شارك القاضي الدكتور إبراهيم أحمد الحوسني، بالتنسيق مع الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، في معرض الشرطة العسكرية لمكافحة المخدرات والجرائم الإلكترونية، الذي أقيم في الثاني من فبراير، حيث نقل عدداً من الرسائل التوعوية الهادفة إلى تعزيز الوعي المجتمعي والتوعية بمخاطر المخدرات والوقاية منها، تأكيداً على دور القضاء في حماية المجتمع وترسيخ ثقافة المسؤولية المشتركة. 

الصحة والعافية  

وفي مجال تعزيز ثقافة الصحة والعافية في بيئة العمل، أطلقت محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية مبادرة «تحدي الإرادة»، التي هدفت إلى تشجيع الموظفين على تبّني نمط حياة صحي من خلال مسابقة إنقاص الوزن خلال شهر رمضان المبارك. 
وفي الإطار الصحي التوعوي، نظّمت المحكمة، بالتعاون مع جمعية المناعة الذاتية، محاضرة توعوية ضمن مبادرة «الصحة لا تبدأ من الجسد»، ركّزت على مفهوم الصحة الشاملة التي تشمل الجوانب النفسية والعقلية إلى جانب الجسدية، وذلك انسجاماً مع توجهات الدولة في تعزيز الوعي الصحي وجودة الحياة. 
وضمن المشاركات الفردية التي تعكس قيم التوازن والتميز، شاركت المستشارة عبير عمر الجابري في سباق بوذيب للقدرة والتحمل، وحققت المركز السابع، في إنجاز يجسّد معاني العزيمة والمثابرة، ويعكس أهمية دعم الأسرة لدور المرأة في تحقيق النجاح على المستويين المهني والرياضي. 
وتُتوج المحكمة جهودها المجتمعية بتنظيم فعالية إنسانية للتبرع بالدم تحت شعار «بالدماء نرويك يا وطن»، في مقر محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية، بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وبالتنسيق مع بنك الدم في أبوظبي، تأكيداً على دورها في دعم المبادرات الوطنية وتعزيز قيم العطاء والتضامن الإنساني.

