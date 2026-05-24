الإثنين 25 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
عدد اليوم
ربط 30 مبادرة بتقنيات «وكلاء الذكاء الاصطناعي» في عجمان

مشاركون في المنتدى (من المصدر)
25 مايو 2026 02:22

عجمان (وام) 

نظّمت غرفة عجمان ملتقى «الذكاء الاصطناعي ودوره في تطوير الخدمات - Agentic AI»، في تأكيد على توجهها الاستراتيجي لمواكبة مستهدفات برنامج عجمان للذكاء الاصطناعي في حكومة عجمان، الهادف إلى توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات الحكومية ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وذلك ضمن مستهدفات رؤية عجمان 2030 «عجمان للناس». 
حضر الملتقى الذي عُقد أمس الأول، سالم السويدي، المدير العام للغرفة، ومحمد علي الجناحي، المدير التنفيذي لقطاع خدمات دعم الأعضاء، وعلى راشد الكيتوب، المدير التنفيذي لقطاع الدراسات وتنمية الاستثمارات، ومديرو الإدارات وموظفو الغرفة. 
وأوضح السويدي أن الملتقى يواكب رؤية ومستهدفات غرفة عجمان، الرامية إلى توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي كأداة لتمكين الإنسان وتعزيز كفاءته، كما يتوافق مع توجهات حكومة عجمان التي تضع الإنسان في صدارة أولوياتها، مشيراً إلى أن الغرفة تسعى من خلال هذا التوجه إلى تطوير خدمات ذكية ومبتكرة أكثر كفاءة ومرونة تلبّي تطلعات مجتمع الأعمال في الإمارة وتدعم تنافسية بيئة الأعمال واستدامة نموّها. 
من جانبه، استعرض فيصل إسماعيل الخوري، مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل في الغرفة، مفهوم «وكيل الذكاء الاصطناعي» ودوره في أتمتة الخدمات، ورصد الأداء، وتحليل البيانات وتحسين سير المهام، بما يسهم في رفع كفاءة العمل وزيادة إنتاجية الموظفين. 
وأسفرت الجلسات عن إمكانية ربط أكثر من 30 مبادرة بتقنيات «وكلاء الذكاء الاصطناعي»، دعماً لسهولة ممارسة الأعمال وتنمية وجذب الاستثمارات، بما يشمل مجالات خدمة الأعضاء، وتعزيز بيئة الاستثمار، ورفع كفاءة العمل المؤسسي الداخلي، وذلك ضمن منظومة تقنية متكاملة تستند إلى البنية الرقمية المتطورة التي تمتلكها الغرفة حالياً، وبما يسهم في تحسين جودة الخدمات ورفع الكفاءة.

