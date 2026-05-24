«دبا الحصن» تستقبل عيد الأضحى بخطة متكاملة

استعدت بلدية دبا الحصن لاستقبال عيد الأضحى المبارك عبر خطة تشغيلية شاملة، تهدف إلى توفير أفضل الخدمات لسكان المدينة وزوّارها، مع التركيز على تعزيز الصحة والسلامة العامة وتهيئة الأجواء الاحتفالية في مختلف المرافق والمناطق الحيوية.

وأكملت البلدية تجهيزاتها الخاصة بالمقصب البلدي، حيث رفعت طاقته الاستيعابية لاستقبال الأضاحي وفق أعلى المعايير الصحية والبيطرية، مع توفير إشراف متكامل من الأطباء البيطريين والمتخصصين لضمان سلامة عمليات الذبح طوال أيام العيد.

كما كثّفت فرق البلدية جهودها الميدانية من خلال تنفيذ حملات تفتيشية موسّعة على الأسواق والمنشآت الغذائية والصحية وصالونات الحلاقة ومراكز التجميل، للتأكد من الالتزام الكامل بالاشتراطات الصحية المعتمدة، إلى جانب متابعة جاهزية الشواطئ والحدائق العامة لاستقبال الزوّار خلال عطلة العيد.

وفيما يتعلق بمواعيد العمل، يستقبل المقصب البلدي المراجعين يوم عرفة وأيام العيد من الساعة السادسة صباحاً وحتى السادسة مساءً، بينما تواصل أسواق الخضر والفواكه واللحوم والطيور وسوق السمك عملها يومياً حتى الساعة الحادية عشرة ليلاً، لتلبية احتياجات الأهالي والمتسوقين.

وحذّرت البلدية من التعامل مع القصّابين غير المرخصين، مؤكدة أهمية الذبح داخل المقصب المعتمد لضمان خضوع الأضاحي للفحوص الصحية اللازمة والتأكد من سلامتها.

كما تواصل فرق النظافة والتعقيم أعمالها المكثفة داخل المقصب والأسواق والمرافق العامة على مدار الساعة، ضمن خطة متواصلة للحفاظ على بيئة صحية وآمنة خلال أيام العيد.

من جهة أخرى، انتهت البلدية من تجهيز مصلى العيد وتوفير مختلف الخدمات الفنية والهندسية اللازمة لاستقبال المصلين، بما يسهم في توفير أجواء مريحة ومنظمة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك.

وأكد طالب عبدالله اليحيائي، مدير بلدية دبا الحصن، أن إدارات البلدية سخّرت جميع إمكاناتها واستكملت خططها التشغيلية والخدمية الخاصة بعيد الأضحى المبارك، بما يضمن توفير خدمات متكاملة وبيئة آمنة ومريحة لسكان المدينة وزوّارها، مشيراً إلى أن فرق العمل تواصل جهودها على مدار الساعة للحفاظ على جودة الخدمات وتعزيز مستويات الصحة والسلامة خلال أيام العيد.

وأضاف: «تحرص البلدية على توفير أجواء احتفالية مميزة تنشر البهجة والسعادة بين الأهالي والزوّار».

أجواء البهجة

اكتست شوارع وميادين دبا الحصن بحُلة احتفالية مميزة بعد الانتهاء من أعمال الزينة والإنارة، حيث تم تزيين التقاطعات والطرق الرئيسية بالمجسمات المضيئة وعبارات التهنئة التي تعكس فرحة العيد وتنشر أجواء البهجة بين الأهالي والزوّار.