الإثنين 25 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«التربية والتعليم» تتيح تدريباً مهنياً لطلبة  الثانوية داخل مؤسسات العمل

البرنامج يعزز جاهزية الطلبة لسوق العمل (من المصدر)
25 مايو 2026 02:23

دينا جوني (أبوظبي)

أطلقت وزارة التربية والتعليم برنامج التدريب العملي المهني «إعداد» للعام الأكاديمي الحالي؛ بهدف تعزيز الجاهزية المهنية للطلبة الإماراتيين، وإتاحة فرص تدريب واقعية لهم داخل مؤسسات العمل خلال الإجازات الدراسية، بما يسهم في دعم اختياراتهم الأكاديمية والمهنية المستقبلية، وربط التعلم النظري بالتطبيق العملي.
ويستهدف البرنامج طلبة الصفين الحادي عشر والثاني عشر، حيث يتيح لهم المشاركة في تدريب عملي منظم خلال إجازات الصيف المقبل، لمدة تصل إلى أسبوعين كحد أقصى لكل مشارك، ضمن مؤسسات تدريبية يتم توزيع الطلبة عليها وفقاً لاهتماماتهم وتطلعاتهم المهنية.
وأكدت الوزارة، في تعميم وجّهته إلى أولياء الأمور والطلبة، أن البرنامج يأتي ضمن جهودها المستمرة لتعزيز جاهزية الطلبة لسوق العمل، وتمكينهم من التعرف المباشر إلى بيئات العمل الواقعية، بما يسهم في صقل مهاراتهم المهنية والشخصية في مرحلة مبكرة.
ويهدف برنامج «إعداد» إلى تزويد الطلبة بخبرة عملية واقعية داخل بيئات مهنية متنوعة، وتمكينهم من استكشاف المسارات الوظيفية التي تتوافق مع ميولهم واهتماماتهم، إلى جانب تطوير مهارات التواصل، وإدارة الوقت، والعمل الجماعي، والتعرف إلى آداب وسلوكيات بيئة العمل المهنية.

علاقات مهنية 
كما يركّز البرنامج على بناء العلاقات المهنية لدى الطلبة، وتعزيز فرصهم المستقبلية في الالتحاق بالجامعات أو الحصول على وظائف، من خلال الخبرات العملية الموثقة التي يكتسبونها خلال فترة التدريب، فضلاً عن تعزيز دافعيتهم نحو التعلم عبر ربط الدراسة الأكاديمية بالتطبيقات العملية المباشرة.
وبحسب الوزارة، سيتم توزيع الطلبة على جهات ومؤسسات تدريبية مختلفة وفق اهتماماتهم المهنية، بما يمنحهم فرصة الاحتكاك المباشر بمتطلبات سوق العمل، وفهم طبيعة التخصصات والمهن بشكل عملي يساعدهم على اتخاذ قرارات أكثر وعياً بشأن مستقبلهم الأكاديمي والمهني.
ودعت الوزارة الطلبة وأولياء الأمور إلى المبادرة بالتسجيل في البرنامج قبل انتهاء الفترة المحددة، مشيرة إلى أن آخر موعد للتسجيل هو يوم الجمعة الموافق 5 يونيو المقبل.

أخبار ذات صلة
«التربية والتعليم» تؤهّل معلمي المدارس الحكومية لقيادة التعليم بالذكاء الاصطناعي
«التربية والتعليم» تعتمد آلية موحّدة للتقييم الذاتي للمعلمين
التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
آخر الأخبار
ثاني الزيودي خلال مشاركته في جلسات المنتدى (وام)
الأخبار العالمية
الزيودي: مضيق هرمز يجب أن يظل ممراً مائياً دولياً حراً ومفتوحاً
25 مايو 2026
دونالد ترامب ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في قاعدة أندروز الجوية المشتركة في ولاية ماريلاند (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ترامب: الحصار سارٍ لحين التوصل لاتفاق مع إيران
25 مايو 2026
سفن شحن في مضيق هرمز (أ ف ب)
الأخبار العالمية
خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: ممارسات إيران في مضيق هرمز «إرهاب عابر للحدود»
25 مايو 2026
سفن وقوارب في مضيق هرمز - أرشيفية
الأخبار العالمية
تأهب بريطاني لمهمة محتملة لتطهير «هرمز» من الألغام
25 مايو 2026
دخان يتصاعد عقب غارة إسرائيلية على جنوب لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
غارات إسرائيلية متواصلة على لبنان وإنذارات إخلاء جديدة
25 مايو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©