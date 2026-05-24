توصيل التيار الكهربائي لـ 380 فيلّا سكنية في «الموردة 8» بالشارقة

أنجزت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة مشروع توصيل الكهرباء لجميع المساكن بالمرحلة الرابعة والنهائية بمنطقة «الموردة 8» - ضاحية السيوح، والتي يبلغ عددها 380 فيلّا سكنية، وتم تنفيذها ضمن برنامج الشيخ زايد للإسكان، وبلغ الحمل الكهربائي الإجمالي للمشروع حوالي 26.27 ميجاواط، وأطوال كابلات الجهد المتوسط والمنخفض 29.2 كم، ما يعكس حجم المشروع وأهميته في دعم شبكة توزيع الكهرباء، وتلبية متطلبات التوسع العمراني في المنطقة، وذلك ضمن جهود الهيئة المستمرة لتطوير البنية التحتية وتوفير أفضل الخدمات للمشاريع السكنية الحديثة، تماشياً مع رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، في توفير الحياة الكريمة والاستقرار السكني للمواطنين.

​ وأكد المهندس أحمد سالم الباس، نائب مدير إدارة توزيع الكهرباء بالهيئة، أن المشروع تم تنفيذه وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، وشمل تمديد شبكات كابلات الجهد العالي والمنخفض، وتركيب وتدشين عدد من محطات التوزيع الفرعية لضمان استقرار وتأمين التغذية الكهربائية للمنطقة السكنية الجديدة بكفاءة تشغيلية عالية.

​ وأشار إلى أن منطقة «الموردة 8» تشهد نمواً عمرانياً متسارعاً، مما تطلّب وضع خطة عمل متكاملة لتلبية الطلب المتنامي على خدمات الطاقة والمياه، مؤكداً الالتزام بتبنِّي أحدث التقنيات والأنظمة الذكية في شبكات التوزيع لتقليل الفاقد وضمان استدامة الموارد. وأضاف أن الهيئة تضع مشاريع البنية التحتية للمناطق السكنية الجديدة على رأس أولوياتها، حيث تعمل كافة الفرق الفنية والهندسية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية والمطورين، لتسريع وتيرة العمل وضمان جاهزية الشبكات قبل انتقال المواطنين إلى مساكنهم الجديدة.