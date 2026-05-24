«كنوز الخير» محاضرات لـ«إسلامية دبي» ضمن موسم الحج

25 مايو 2026 02:23

دبي (وام) 

تنظم دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي سلسلة من المحاضرات الإيمانية والتوعوية ضمن موسم الحج، تحت عنوان «كنوز الخير» في إطار جهودها الرامية إلى ترسيخ الوعي الشرعي، وتعزيز القيم الإيمانية، وربط أفراد المجتمع بالمقاصد العظيمة لهذه الشعيرة المباركة، من خلال طرح علمي يجمع بين التأصيل الشرعي والأسلوب الوعظي المؤثر. 
 وتتناول المحاضرات عدداً من الموضوعات الهادفة التي تجسد معاني الحج وآثاره الإيمانية والسلوكية، من أبرزها «الحج.. رحلة الإيمان والتجرد»، و«فقه المناسك ويسر الشريعة»، و«الحاج القدوة وأثر العبادة في السلوك»، إلى جانب محاضرات تتناول فضائل الأيام المباركة، واستحضار القيم الروحية والتربوية لموسم الحج. 
 وتقام المحاضرات في عدد من مساجد دبي، من بينها مسجد زعبيل الكبير، ومسجد الراشدية الكبير، ومسجد الورقاء الكبير، ومسجد الشهيد، بما يتيح لشريحة واسعة من أفراد المجتمع الاستفادة من مضامينها العلمية والإيمانية.   ودعت الدائرة الجمهور إلى متابعة جدول المحاضرات عبر قنواتها الرسمية، والمشاركة في برامجها النوعية، لما تمثله من فرصة لتعزيز الوعي الديني، واستلهام المعاني السامية لشعيرة الحج، في أجواء إيمانية تسهم في ترسيخ القيم وتعميق الارتباط بالعبادات ومقاصدها العظيمة.

