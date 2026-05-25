الإثنين 25 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
رئيس الدولة ونائباه يهنئون ملك الأردن بذكرى استقلال بلاده

25 مايو 2026 14:24

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، برقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

 

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين.

 

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الدكتور جعفر عبدالفتاح حسان، رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.

 

المصدر: وام
الملك عبدالله الثاني
رئيس الدولة
محمد بن زايد
محمد بن راشد
الأردن
