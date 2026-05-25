علوم الدار

حاكم الفجيرة يأمر بالإفراج عن 104 نزلاء بمناسبة عيد الأضحى المبارك

حاكم الفجيرة
25 مايو 2026 14:29

أمر صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بالإفراج عن 104 نزلاء من المؤسسة العقابية والإصلاحية في الإمارة، من مختلف الجنسيات، ممن ثبتت أهليتهم وتحلّوا بحسن السيرة والسلوك، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

 

وتأتي هذه المكرمة في إطار النهج الإنساني الذي ينتهجه سموه، وحرصه على إتاحة الفرصة أمام المفرج عنهم لبدء حياة جديدة قائمة على الالتزام والاستقامة، بالإضافة إلى إدخال البهجة والسرور على أسرهم في هذه المناسبة المباركة.

 

من جانبه، أعرب اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي، القائد العام لشرطة الفجيرة، عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم الفجيرة على هذه اللفتة الكريمة، مؤكداً أن هذه المبادرة تعكس الرؤية الإنسانية السامية للقيادة الرشيدة، وتشكل حافزاً حقيقياً للمفرج عنهم للعودة إلى المجتمع بروح وعزيمة إيجابية.

المصدر: وام
حاكم الفجيرة
عيد الأضحى
نزلاء المؤسسات العقابية
برئاسة حمدان بن مبارك.. اتحاد الكرة يناقش المشاركات الخارجية
دبي تستضيف قمة «افتراضية» لاستشراف آفاق الانتعاش السياحي في الإمارات
دبي تستضيف قمة «افتراضية» لاستشراف آفاق الانتعاش السياحي في الإمارات
«جمارك أبوظبي» تطوّر منهجية تعزز استراتيجيتها المؤسسية بمنظومة استدامة متكاملة
«مالية الشارقة» تنظّم ملتقى إعداد الموازنة العامة لعام 2027
«مكتبات الشارقة» تجمع 6 مؤسسات وهيئات مجتمعية وثقافية واستثمارية لتنظيم برنامج فعالياتها في يونيو المقبل
