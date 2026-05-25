"فض المنازعات الإيجارية" يطلق مبادرة "لمة عيد" للإفراج عن 54 نزيلاً

25 مايو 2026 14:40

أطلق مركز فض المنازعات الإيجارية ممثلاً بلجنة "يد الخير" التابعة له، مبادرة إنسانية جديدة بعنوان "لمة عيد"، بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية، وذلك تزامنا مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، في خطوة تجسد قيم التراحم والتكافل المجتمعي التي تنتهجها إمارة دبي، وتهدف إلى التخفيف من الأعباء المعيشية والإنسانية عن الأسر المتعثرة في القضايا الإيجارية.

 

وتستهدف المبادرة تسوية الالتزامات المالية لـ"54" نزيلا موقوفين على ذمة قضايا إيجارية، من خلال سداد مبالغ مالية تصل إلى 3.5 مليون درهم، بما يتيح الإفراج عنهم وتمكينهم من العودة إلى أسرهم وذويهم لقضاء أجواء العيد وسط محيطهم العائلي والاجتماعي.

 

وتعكس المبادرة نموذجاً متكاملاً للتعاون بين الجهات القضائية والمؤسسات الخيرية والإنسانية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الأسري والاجتماعي، والحد من التداعيات المترتبة على التعثر المالي والقضايا الإيجارية، خصوصا تلك التي تصل إلى تبعات قانونية تؤثر في تماسك الأسرة واستقرارها.

 

وأكد المركز أن المبادرة تأتي ضمن منظومة عمل تراعي البعدين الإنساني والقضائي في آن واحد، عبر تبني حلول عملية تسهم في إعادة التوازن إلى حياة الأفراد وتخفيف الضغوط المعيشية عن ذويهم، بما يعزز قيم التضامن والتلاحم المجتمعي.

 

من جانبها، تواصل مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية تنفيذ مبادرات مجتمعية وإنسانية تهدف إلى دعم الأسر المحتاجة والمتعثرة، وترسيخ ثقافة العطاء والعمل الخيري المستدام داخل دولة الإمارات وخارجها، بما ينسجم مع نهج الدولة في تعزيز جودة الحياة وترابط المجتمع.

 

المصدر: وام
