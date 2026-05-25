الثلاثاء 26 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

تفاهم لتعزيز الابتكار التشخيصي والتكنولوجيا الحيوية

26 مايو 2026 02:01

أبوظبي (وام)

وقّعت شركة «بيورلاب»، التابعة لمجموعة بيورهيلث، مذكرة تفاهم مع شركة بينونة للحلول الجينية، بهدف تعزيز التعاون في مجالات الابتكار التشخيصي، والبيولوجيا التركيبية، والعلوم الجزيئية، إلى جانب دعم مبادرات البحث والتطوير في دولة الإمارات. وتجسّد المذكرة توجهاً إستراتيجياً مشتركاً لترسيخ مكانة الإمارات مركزاً إقليمياً متقدماً للابتكار الصحي والتكنولوجيا الحيوية، عبر تطوير القدرات العلمية المحلية، ودعم منظومة الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار، انسجاماً مع الأولويات الوطنية للدولة في قطاع الرعاية الصحية. وبموجب المذكرة، يعمل الجانبان على إطلاق مبادرات بحثية مشتركة، وتنفيذ دراسات التحقق من الكفاءة، وتطوير مشاريع تجريبية، إلى جانب إعداد برامج متخصّصة لتأهيل الكفاءات البشرية في مجالات التشخيص المتقدم والتكنولوجيا الحيوية، بما يعزّز منظومة البحث العلمي والابتكار الصحي في الدولة.

