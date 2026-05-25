الثلاثاء 26 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
«الكورنيش للإخصاب»: اختيار أجنة مدعوم بالذكاء الاصطناعي

تقييم جودة الأجنة ودعم تحسين نتائج الحمل (من المصدر)
26 مايو 2026 02:01

أبوظبي (الاتحاد) 

أعلنت «صحة»، التابعة لمجموعة «بيورهيلث»، أكبر مجموعة للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، عن تعاون جديد بين مركز مستشفى الكورنيش للإخصاب التابع لـ«صحة» وشركة «فيترولايف» لتطبيق حلّ الذكاء الاصطناعي iDAScore من «فيترولايف»، الذي يقوم على استخدام تقنية التصوير الزمني (Embryoscope)، بما يوفّر أسلوباً متقدماً لتقييم جودة الأجنة ودعم تحسين نتائج الحمل.
ومع استخدام iDAScore، قام مركز الكورنيش بتطبيق مستوى أعلى من الموضوعية والدقة في اختيار الأجنة قائم على البيانات الضخمة. يستفيد نظام iDAScore من كمية هائلة من البيانات الأجنة تم تحليلها مسبقاً وذات نتائج طبية معروفة، ليقوم بإصدار تقييم يرتّب الأجنة حسب احتمالية نجاحها بناءً على التسلسل الكامل لتطورها الزمني المصور.
تتمثل فوائد هذه التقنية في عدة جوانب، بالنسبة للمرضى، فهي تعزّز فرص الحمل وتزيد من كفاءة الرعاية بشكل عام. بالنسبة لأخصائي الأجنة، فهي تحسّن سير العمل من خلال القضاء على الحاجة للتحليل المورفولوجي اليدوي، وبالنسبة للمركز ككل، فهي تضمن تقييمات عالية الجودة. والأهم من ذلك، أنها تقلّل من الوقت اللازم لتحقيق الحمل من خلال إعطاء الأولوية للأجنة الأكثر قابلية للنجاح في دورة النقل الأولى.
وقالت الدكتورة زهراء اليحيائي، مدير مختبر الأجنة في مركز مستشفى الكورنيش للإخصاب التابع لـ«صحة»: «أهم قرار في إجراء العلاج بالتلقيح الصناعي هو اختيار الجنين الأكثر احتمالية للانغراس الناجح. ومن خلال دمج خبرة فريقنا مع قوة الذكاء الاصطناعي، يمكننا توفير وسيلة أسرع وأكثر موثوقية وشخصية للمرضى نحو بناء الأسرة

 

 

