الثلاثاء 26 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

3.000 أضحية تفحصها «خيرية الشارقة»

خلال فحص الأضاحي (من المصدر)
26 مايو 2026 02:01

الشارقة (الاتحاد)

باشرت جمعية الشارقة الخيرية فحص 3.000 أضحية مخصّصة لتنفيذ مشروع الأضاحي داخل الدولة لهذا العام، والذي تنفّذه الجمعية نيابةً عن المتبرعين الذين أوكلوا إليها مهمة توزيع أضحيتهم على الأُسر المستحقة، المسجَّلة في كشوفها.

وتولت لجنة الفحص، وهي لجنة فرعية منبثقة عن لجنة عيد الأضحى، مسؤولية التأكد من مطابقة الأضاحي لكافة الشروط الشرعية، وسلامتها الصحية وخلوّها من العيوب التي تمنع ذبحها للأضحية، وذلك استعداداً لذبحها خلال الأيام المحددة شرعاً، وتوزيع لحومها على مستحقيها داخل الدولة. وتقوم اللجنة بفحص دقيق لكل رأس من الأضاحي ضمن سلسلة من الإجراءات، تشمل التحقق من عمر الأضحية، وسلامة البنية، وخلوّها من الأمراض والعيوب الظاهرة، وذلك بإشراف فريق متخصص من فرق الجمعية من ذوي الخبرة الطويلة.
وأوضح خليل الحاج، رئيس لجنة الفحص، أن الفرق الميدانية تعمل بشكل مكثّف لضمان جاهزية كافة الأضاحي، مؤكداً أن المشروع يتم وفق ضوابط دقيقة تراعي ثقة المتبرعين وخصوصية الشعيرة، مشيراً إلى أن مراحل التنفيذ تشمل الفحص، ثم الذبح، ثم التوزيع بحسب معايير دقيقة تضمن وصول اللحوم لمستحقيها الفعليين. وأكد أن اللجنة تواصل عملها بشكل يومي خلال أيام العشر من ذي الحجة، استعداداً لبدء الذبح في صباح يوم العيد، مع توثيق كافة الإجراءات لضمان الشفافية الكاملة في التنفيذ. ويُعد مشروع الأضاحي أحد المبادرات السنوية التي تنفّذها الجمعية خلال موسم عيد الأضحى، ضمن حزمة من البرامج الخيرية التي تستهدف دعم الأسر المتعففة، وتحقيق التكافل الاجتماعي، وتيسير أداء الشعائر نيابةً عن المتبرعين داخل وخارج الدولة.

خيرية الشارقة
الشارقة
جمعية الشارقة الخيرية
الأضاحي
عيد الأضحى
عيد الأضحى المبارك
