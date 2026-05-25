بلدية دبي تعتمد 3 تطبيقات ذكية لطلب الذبائح خلال عيد الأضحى

آمنة الكتبي (دبي)



اعتمدت بلدية دبي 3 تطبيقات ذكية لطلب الذبائح المجهزة خلال عيد الأضحى المبارك، بما يتيح للمتعاملين الحصول على الأضاحي المطابقة للمعايير الصحية من دون الحاجة إلى زيارة المقاصب أو أسواق المواشي، في خطوة تهدف إلى تعزيز جودة الحياة الصحية وتقديم خدمات أكثر سهولة وأماناً للسكان، موضحة أن التطبيقات الذكية المعتمدة تشمل «تطبيق العنود»، و«تطبيق شباب الفريج»، و«تطبيق المرعى» المعروف سابقاً باسم «تركي»، حيث تتيح هذه التطبيقات طلب الذبائح المجهزة والمعتمدة صحياً، لتصل مباشرة إلى منازل المتعاملين، بما يوفّر تجربة سهلة وآمنة وفق أعلى معايير الجودة والسلامة الغذائية.

وأكدت البلدية أن الذبح داخل المقاصب الرسمية المعتمدة يمثّل منظومة آمنة متكاملة، وفق أعلى المعايير الصحية والبيئية، لوجود القصابين المؤهلين والأطباء البيطريين المختصين، الذين يقومون بفحص الماشية قبل الذبح، وفحص الذبيحة بعد الذبح والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك البشري، إلى جانب التخلص الآمن من المخلفات وفق الاشتراطات المعتمدة.

وحذّرت البلدية من اللجوء إلى القصابين المتجولين أو ممارسة الذبح العشوائي خارج المقاصب، لما يشكله ذلك من مخاطر صحية وبيئية، داعية الجمهور إلى الالتزام بالذبح داخل المقاصب الرسمية حفاظاً على سلامة أفراد المجتمع، مشيرة إلى وجود 5 مقاصب رئيسة في دبي تشمل مقصب القصيص، والمقصب السريع داخل مقصب القصيص، ومقصب القوز، ومقصب حتا، ومقصب الليسلي، مبينة أن الطاقة الاستيعابية الإجمالية لمقاصب دبي تصل إلى 1000 ذبيحة في الساعة، بما يضمن سرعة الإنجاز وتلبية الطلب المتزايد خلال موسم عيد الأضحى.



كبار المواطنين

وبينت أن جميع المقاصب توفر خدمات الفحص البيطري قبل وبعد الذبح، وفق الاشتراطات الصحية المعتمدة، مؤكدة استمرار حملاتها التوعوية لتثقيف الجمهور بأهمية الذبح داخل المقاصب الرسمية، وذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة، إضافة إلى تنظيم ورش عمل لكبار المواطنين في المجالس بالتعاون مع الجهات المجتمعية.

وبحسب الدليل الإرشادي للذبح في المقاصب الصادر عن البلدية، فإن الالتزام بالذبح داخل المقاصب يسهم في الحفاظ على سلامة المتعاملين وعائلاتهم، من خلال ضمان سلامة الذبائح وصلاحيتها للاستهلاك، وتجهيز الأضاحي في بيئة نظيفة وآمنة، مع توفير قصابين مؤهلين ومرخصين لإتمام جميع مراحل الذبح وفق المعايير المعتمدة.



أحدث المعدات

وأكدت البلدية حرصها على تجهيز المقاصب بأحدث المعدات والتجهيزات التي تراعي المعايير الصحية العالمية، إلى جانب تنفيذ أعمال صيانة وقائية وتحسينية وتوسعات لزيادة السعة الاستيعابية، ضمن خطة متكاملة تهدف إلى رفع كفاءة العمليات، وتقديم تجربة متميزة للمتعاملين خلال عيد الأضحى المبارك، بما يعزز من جودة الحياة والرفاهية لسكان وزوّار إمارة دبي.