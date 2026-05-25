الثلاثاء 26 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
«شرطة دبي» تحتفي بـ «أصحاب الهمم»

جانب من الفعالية المجتمعية (من المصدر)
26 مايو 2026 02:01

دبي (الاتحاد)

نظّمت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلةً بمدارس حماية للتربية والتعليم، ومجلسي تمكين أصحاب الهمم والروح الإيجابية، وبالشراكة مع نادي دبي لأصحاب الهمم، احتفالية مجتمعية مميزة لطلبة النادي، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، في أجواء إنسانية عكست قيم التلاحم والتسامح والحرص على تعزيز جودة الحياة والسعادة، لدى مختلف فئات المجتمع، ومن بينهم أصحاب الهمم.
وشهدت الفعالية حضوراً وتفاعلاً لافتاً من الطلبة والكوادر التربوية والتنظيمية، حيث تنوّعت البرامج والأنشطة المقدمة بما ينسجم مع روح العيد ويعزّز أواصر المحبة والاندماج المجتمعي. وقدمت طالبات مدارس حماية للبنات فقرات استعراضية متميزة عكست مواهبهن في الأداء، وسط أجواء احتفالية اتسمت بالفرح والبهجة، ونالت استحسان الحضور وإعجاب الطلبة من أصحاب الهمم.

 

