الثلاثاء 26 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

توزيع كسوة العيد على أطفال النزيلات في دبي

المبادرة ترسخ قيم التكافل الاجتماعي والإنساني (من المصدر)
26 مايو 2026 02:01

دبي (الاتحاد)

وزّعت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلةً بالإدارة العامة لحقوق الإنسان، وبالتعاون مع الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، كسوة العيد على أطفال النزيلات، ضمن مبادرتها السنوية «أسعدتموني»، وذلك بهدف إدخال البهجة والسرور إلى قلوبهم مع حلول عيد الأضحى المُبارك. وشهد هذه المبادرة، العميد صلاح بوعصيبة، مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، ونائبه العقيد يوسف عبد الكريم جمعة، والعقيد جميلة الزعابي، مدير إدارة سجن النساء، والرائد راشد ناصر، رئيس قسم حماية الطفل في الإدارة العامة لحقوق الإنسان، وعدد من الضباط والأفراد والموظفين.
وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على ترسيخ قيم التكافل الاجتماعي والعمل الإنساني، وتعزيز الاستقرار النفسي والاجتماعي لأطفال النزيلات، بما ينسجم مع نهجها في دعم الفئات الإنسانية وترسيخ الروابط الأسرية.

أخبار ذات صلة
العيد في الإمارات.. تكافل وسعادة وأمن وأمان
دبي تعتمد نموذجاً تنظيمياً مرناً لدعم الابتكار المستقبلي
كسوة العيد
الأطفال
دبي
المؤسسات العقابية
عيد الأضحى
عيد الأضحى المبارك
آخر الأخبار
ضيوف الرحمن خلال أدائهم مناسك الحج في المسجد الحرام (رويترز)
الأخبار العالمية
ضيوف الرحمن يؤدون اليوم ركن الحج الأعظم في عرفات
26 مايو 2026
طائرتان حربيتان تنطلقان من حاملة طائرات أميركية مشاركة بفرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية (من المصدر)
الأخبار العالمية
ترامب: إما اتفاق عظيم مع إيران أو العودة إلى المعركة
26 مايو 2026
«التعاون الخليجي».. مسيرة حافلـة بإنجازات مميــزة بشتى المجالات
الأخبار العالمية
«التعاون الخليجي».. مسيرة حافلـة بإنجازات مميــزة بشتى المجالات
26 مايو 2026
تصاعد أعمدة الدخان في العاصمة الخرطوم (أرشيفية)
الأخبار العالمية
خبراء ومحللون لـ «الاتحاد»: الاستراتيجية الأميركية لمكافحة الإرهاب تضع «إخوان السودان» تحت الحصار
26 مايو 2026
سفينة شحن تجارية تعبر مضيق هرمز (أرشيفية)
الأخبار العالمية
إيطاليا: نعتزم المشاركة في مهام غير حربية لضمان حرية الملاحة بـ «هرمز»
26 مايو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©