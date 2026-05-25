توزيع كسوة العيد على أطفال النزيلات في دبي

وزّعت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلةً بالإدارة العامة لحقوق الإنسان، وبالتعاون مع الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، كسوة العيد على أطفال النزيلات، ضمن مبادرتها السنوية «أسعدتموني»، وذلك بهدف إدخال البهجة والسرور إلى قلوبهم مع حلول عيد الأضحى المُبارك. وشهد هذه المبادرة، العميد صلاح بوعصيبة، مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، ونائبه العقيد يوسف عبد الكريم جمعة، والعقيد جميلة الزعابي، مدير إدارة سجن النساء، والرائد راشد ناصر، رئيس قسم حماية الطفل في الإدارة العامة لحقوق الإنسان، وعدد من الضباط والأفراد والموظفين.

وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على ترسيخ قيم التكافل الاجتماعي والعمل الإنساني، وتعزيز الاستقرار النفسي والاجتماعي لأطفال النزيلات، بما ينسجم مع نهجها في دعم الفئات الإنسانية وترسيخ الروابط الأسرية.