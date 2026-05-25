1300 لوحة تضيء مدن منطقة الظفرة

26 مايو 2026 02:03

منطقة الظفرة (الاتحاد)

قامت بلدية منطقة الظفرة بتركيب أكثر من 1300 شكل هندسي ولوحة مضيئة بالإضافة إلى تركيب الأعلام على مستوى مدن المنطقة، بهدف تزيين الشوارع والجزر الوسطية والجسور ومشاركة المجتمع مناسباته الدينية والاجتماعية والوطنية لإسعاده وتحقيق رفاهيته وإضافة لمسة جمالية للمدن، وذلك احتفاءً بحلول عيد الأضحى المبارك.
وتحمل أشكال الزينة ثنائية وثلاثية الأبعاد عبارات تهنئة بعيد الأضحى المبارك مثل عبارات: عيدكم مبارك، وكل عام وأنتم بخير، وعيد أضحى مبارك، وعساكم من العايدين.
وحرصت البلدية على زيادة أعداد الأشكال الهندسية تعبيراً عن فرحة العيد مع مراعاة إجراءات الأمن والسلامة خلال تركيب زينة عيد الأضحى المبارك، واستخدام أفضل المواد المقاومة للحرارة والآمنة والصديقة للبيئة في جميع نطاق أعمال الزينة للمحافظة على استدامة الموارد، والمحافظة على المظهر العام.

خطة لتجهيز الحدائق العامة والشواطئ

أكملت بلدية منطقة الظفرة استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، عبر تنفيذ خطة شاملة لتجهيز الحدائق العامة والشواطئ إلى جانب تركيب الزينة التجميلية في الشوارع ومداخل المدن بمختلف مدن الظفرة، لإضفاء أجواء احتفالية تعكس فرحة العيد وتعزّز المظهر الحضاري والجمالي للمنطقة، بهدف توفير أجواء ترفيهية متكاملة تعزّز سعادة المجتمع وتلبي احتياجات الأسر والزوّار. وتم تجهيز 105 من المرافق الترفيهية لتوفير بيئة مجتمعية متكاملة وفق أفضل إجراءات الأمن والسلامة للمحافظة على سلامة زوّار الحدائق.
وتم رفع جاهزية المسالخ وتكثيف أعمال النظافة والتعقيم والصيانة الدورية للمرافق والمعدات، إلى جانب توفير الكوادر البيطرية والفنية المؤهلة للإشراف على عمليات الكشف والمعاينة قبل الذبح وبعده، بما يضمن سلامة اللحوم وصلاحيتها للاستهلاك. بالإضافة إلى تنظيم حملة تفتيشية وتوعوية لضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية المعتمدة.
وتحرص البلدية بالتعاون مع مجموعة مير على توفير سلع غذائية مدعمة ومخفّضة للمواطنين عبر جمعيات «أدكووب». وأكدت البلدية حرصها على توفير بيئة آمنة ومرافق خدمية وترفيهية متكاملة تتيح للأهالي والزوّار قضاء أوقات مميزة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

