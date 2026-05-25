الثلاثاء 26 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«الداخلية» تناقش التمكين المجتمعي خلال ملتقى افتراضي

علي الزعابي خلال الملتقى (من المصدر)
26 مايو 2026 02:02

أبوظبي (الاتحاد)

استعرض العقيد الدكتور علي مبارك الزعابي، مدير إدارة الرعاية والمتابعة الشرطية الاتحادية «مفهوم الاحتواء والتمكين المجتمعي»، خلال ملتقى افتراضي بعنوان «الاحتواء والتمكين المجتمعي المستدام»، والمنظّم من قبل وزارة الداخلية، ممثلةً بإدارة الرعاية والمتابعة الشرطية الاتحادية، وذلك في إطار جهودها الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز الأمن المجتمعي، ودعم مفاهيم الإصلاح والتأهيل والدمج الاجتماعي، مؤكداً أهمية تضافر الجهود المؤسسية والمجتمعية في دعم وتمكين الخاضعين للمراقبة الإلكترونية والخدمة المجتمعية، بما يسهم في تعزيز اندماجهم الإيجابي في المجتمع.
كما تناول الملتقى أبرز التحديات المرتبطة بعمليات الاحتواء والتمكين، والحلول المستدامة التي يتم العمل عليها بالتعاون مع الجهات المختصة، حيث أشار الزعابي إلى أهمية توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات الاحتواء والتمكين المجتمعي، وتسخيرها لخدمة الإنسان.

