دبي تعتمد نموذجاً تنظيمياً مرناً لدعم الابتكار المستقبلي

دبي (وام)



أكد خليفة القامة، رئيس منظومة البحث والتطوير والابتكار في مؤسسة دبي للمستقبل، أن دبي تعمل على تطوير نموذج تنظيمي مرن واستباقي يواكب التسارع العالمي في الابتكار، من خلال منصة «ساندبوكس دبي»، بما يدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 ويعزز قدرتها على استقطاب الشركات والتقنيات المستقبلية.

وقال: «العالم يشهد تحولاً متسارعاً في طبيعة العلاقة بين التكنولوجيا والتشريع، في ظل تسارع تبني الابتكارات بوتيرة تفوق قدرة الأطر التنظيمية التقليدية على مواكبتها، الأمر الذي يفرض الحاجة إلى أدوات تنظيمية أكثر مرونة قادرة على التعامل مع الابتكارات العابرة للاختصاصات». وأوضح أن «ساندبوكس دبي» تم إطلاقها لتوفير بيئة تنظيمية خاضعة للإشراف تسمح للشركات والمبتكرين باختبار الحلول والتقنيات الجديدة بالتنسيق المباشر مع الجهات التنظيمية، بما يسهم في تقليل المخاطر التنظيمية وتسريع تطوير التشريعات وتحويل الابتكارات إلى تطبيقات اقتصادية عملية.

وأشار إلى أن المنصة تعتمد نموذج «الحكومة الواحدة»، الذي يجمع الجهات التنظيمية والقطاع الخاص ضمن إطار موحد للتجريب التشريعي على مستوى الاقتصاد بالكامل، بدلاً من الاقتصار على قطاع محدد، بما يتيح دراسة الابتكارات المشتركة بين أكثر من قطاع وتقليل التعقيدات التنظيمية المرتبطة بها. وأضاف: «تمثل (ساندبوكس دبي) قدرة مؤسسية مستدامة لتنظيم الابتكار بالتوازي مع تطوره، وليست برنامجاً مرحلياً أو مؤقتاً»، مؤكداً أن تطوير أطر تنظيمية مرنة وسريعة الاستجابة أصبح عاملاً أساسياً في تعزيز تنافسية المدن عالمياً واستقطاب الاستثمارات والشركات الناشئة والكفاءات المتخصصة.



قال خليفة القامة: «تسارع تبني التقنيات الحديثة عالمياً قلّص الفترة الزمنية المتاحة أمام الجهات التنظيمية لتقييم التقنيات الجديدة، ووضع الأطر المناسبة لها، ما يستدعي تبني نماذج تنظيمية قائمة على التجربة الواقعية والتطوير المستمر».